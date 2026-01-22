Hojność Amazona nie zna granic. Klient dostał darmowego RTX 5080

Mowa tu o nie byle jakiej karcie graficznej, a o Asus ROG Astral RTX 5080 White OC, za którą zapłacił 1849,99 USD, co w przeliczeniu na złotówki daje nam około 7800 zł. Okazało się jednak, że informacja o rezygnacji z zakupu musiała nie dojść do odpowiednich ludzi w Amazonie, ponieważ po kilku dniach otrzymał kartę, oraz zwrot pieniędzy.

Amazon sprezentował mu kartę za 1849,99 USD

u/spaceman293 zachował się dokładnie tak, jak powinien zachować się każdy uczciwy człowiek: poinformował Amazon o pomyłce. W odpowiedzi dostał komunikat, w którym sklep przyznał, iż to jest błąd po jego stronie i żeby zatrzymał sobie kartę.

(...) skontaktowałem się już z Amazonem, oferując zapłatę, ale poinformowali mnie, że ponieważ zwrot środków został już przetworzony, jest to błąd po ich stronie i mogę zatrzymać przedmiot :)