Hojność Amazona nie zna granic. Klient dostał darmowego RTX 5080

Użytkownik Reddita podpisujący się jako u/spaceman293 zrezygnował z zakupu drogiej karty graficznej. Okazało się jednak, że Amazon ma inne zdanie w tej kwestii.

Paweł Maretycz (Maniiiek)
PAWEł MARETYCZ (MANIIIEK) 15:18
Mowa tu o nie byle jakiej karcie graficznej, a o Asus ROG Astral RTX 5080 White OC, za którą zapłacił 1849,99 USD, co w przeliczeniu na złotówki daje nam około 7800 zł. Okazało się jednak, że informacja o rezygnacji z zakupu musiała nie dojść do odpowiednich ludzi w Amazonie, ponieważ po kilku dniach otrzymał kartę, oraz zwrot pieniędzy.

Amazon sprezentował mu kartę za 1849,99 USD

u/spaceman293 zachował się dokładnie tak, jak powinien zachować się każdy uczciwy człowiek: poinformował Amazon o pomyłce. W odpowiedzi dostał komunikat, w którym sklep przyznał, iż to jest błąd po jego stronie i żeby zatrzymał sobie kartę. 

(...) skontaktowałem się już z Amazonem, oferując zapłatę, ale poinformowali mnie, że ponieważ zwrot środków został już przetworzony, jest to błąd po ich stronie i mogę zatrzymać przedmiot :)

Dlaczego Amazon zdecydował się na ten krok? Powodów może być wiele. Możliwe, że sklep liczył, na rozgłos. Dodatkowo mówimy tu o jednej z najbogatszych korporacji świata. Możliwe, że nie uznano tego za znaczącą stratę. Oczywiście to tylko gdybanie. 

amazon Asus Nvidia RTX 5080 Asus ROG Astral RTX 5080 White OC
Zródła zdjęć: ASUS
Źródła tekstu: Tomshardware, Reddit