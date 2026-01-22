Na dniach 10,5 mln Polaków dostanie wiadomość z ZUS. Tłumaczymy

Początek roku to tradycyjnie okres rozliczeń za minione 12 miesięcy. To oznacza wzmożone prace w urzędach skarbowych, ale też w ZUS-ie. Już wkrótce do 10,5 mln Polaków trafią związane z tym dokumenty.

ZUS wysyła wiadomości do Polaków

ZUS poinformował, że rozpoczął wysyłki PIT-ów do osób, które w 2025 roku pobierały świadczenia z ubezpieczeń społecznych, w tym renty, emerytury oraz zasiłki. Deklaracje zostaną wysłane do końca lutego. Natomiast jeśli ktoś nie chce czekać na kwitek, to już 4 lutego będą one dostępne również w PUE/eZUS.

Kto dostanie PIT od ZUS? W sumie to aż 10,5 mln Polaków:

PIT-40A - emeryci oraz renciści, którzy pobierali świadczenie z ZUS przez cały rok i mają niedopłatę lub zerowe saldo.

- emeryci oraz renciści, którzy pobierali świadczenie z ZUS przez cały rok i mają niedopłatę lub zerowe saldo. PIT-11A - osoby, które pobierały świadczenia z ubezpieczenia społecznego, w tym macierzyńskie, chorobowe, opiekuńczy czy rehabilitacyjne.

- osoby, które pobierały świadczenia z ubezpieczenia społecznego, w tym macierzyńskie, chorobowe, opiekuńczy czy rehabilitacyjne. PIT-11 - osoby, które pobrały świadczenia należne po osobie zmarłej, alimenty potrącone ze świadczenia wypłacanego przez ZUS na podstawie wyroku sądu lub na zaspokojenie potrzeb rodziny (przy rozdzielności majątkowej).

Osoby, które otrzymają PIT-40A, nie muszą samodzielnie składać zeznania podatkowego. W przypadku niedopłaty kwota zostanie potrącona ze świadczenia za kwiecień. Natomiast w przypadku PIT-11A oraz PIT-11 można zrobić to samodzielnie lub poczekać do 30 kwietnia, kiedy to urząd skarbowy wygeneruje automatyczne zeznanie w usłudze e-PIT.