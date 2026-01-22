Na dniach 10,5 mln Polaków dostanie wiadomość z ZUS. Tłumaczymy
Aż 10,5 mln Polaków powinno spodziewać się wiadomości od Zakładu Ubezpieczeń Społecznych. Tłumaczymy, co będą zawierać.
Początek roku to tradycyjnie okres rozliczeń za minione 12 miesięcy. To oznacza wzmożone prace w urzędach skarbowych, ale też w ZUS-ie. Już wkrótce do 10,5 mln Polaków trafią związane z tym dokumenty.
ZUS wysyła wiadomości do Polaków
ZUS poinformował, że rozpoczął wysyłki PIT-ów do osób, które w 2025 roku pobierały świadczenia z ubezpieczeń społecznych, w tym renty, emerytury oraz zasiłki. Deklaracje zostaną wysłane do końca lutego. Natomiast jeśli ktoś nie chce czekać na kwitek, to już 4 lutego będą one dostępne również w PUE/eZUS.
Kto dostanie PIT od ZUS? W sumie to aż 10,5 mln Polaków:
- PIT-40A - emeryci oraz renciści, którzy pobierali świadczenie z ZUS przez cały rok i mają niedopłatę lub zerowe saldo.
- PIT-11A - osoby, które pobierały świadczenia z ubezpieczenia społecznego, w tym macierzyńskie, chorobowe, opiekuńczy czy rehabilitacyjne.
- PIT-11 - osoby, które pobrały świadczenia należne po osobie zmarłej, alimenty potrącone ze świadczenia wypłacanego przez ZUS na podstawie wyroku sądu lub na zaspokojenie potrzeb rodziny (przy rozdzielności majątkowej).
Osoby, które otrzymają PIT-40A, nie muszą samodzielnie składać zeznania podatkowego. W przypadku niedopłaty kwota zostanie potrącona ze świadczenia za kwiecień. Natomiast w przypadku PIT-11A oraz PIT-11 można zrobić to samodzielnie lub poczekać do 30 kwietnia, kiedy to urząd skarbowy wygeneruje automatyczne zeznanie w usłudze e-PIT.
Warto jednak pamiętać, że w przypadku odliczeń od dochodu lub podatku konieczne jest złożenie PIT-37 lub PIT-36, ponieważ nie będą one automatycznie uwzględnione.