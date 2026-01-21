Ubisoft zaciska pasa. Anulowano Prince of Persia i zamknięto studia

Świetnie znany fanom cyfrowej rozrywki Ubisoft ogłosił gruntowny reset strategii, który ma objąć zarówno strukturę firmy, jak i harmonogram premier. Zmiany są szerokie - kasowanie projektów, przesuwanie debiutów, zamykanie studiów oraz wdrożenie nowego modelu operacyjnego.

Nowy rozdział oznacza mniejszą, bardziej skoncentrowaną organizację

W oficjalnym komunikacie Francuzi potwierdzili, że wstrzymali prace nad sześcioma grami. Wśród skasowanych tytułów znalazł się remake "Prince of Persia: Piaski Czasu", a także cztery niezapowiedziane projekty, określone jako trzy nowe marki oraz jedna gra mobilna. Wydawca nie ujawnił nazwy szóstego anulowanego projektu.

Równolegle firma zdecydowała się dać więcej czasu siedmiu innym produkcjom. Jeden z niezapowiedzianych tytułów został przesunięty na rok fiskalny 2027. Według Ubisoftu decyzje te wynikają z zaostrzonych kryteriów jakościowych oraz bardziej selektywnego podejścia do budowy portfolio, które ma przynieść długoterminowe korzyści.

Reset organizacyjny powiązano z nową strukturą opartą na tzw. "Creative Houses". Nowy model ma ruszyć na początku kwietnia 2026 i grupować kluczowe marki w wyspecjalizowanych zespołach. Wśród przypisanych serii wymieniono m.in. Assassin’s Creed, Far Cry, Rainbow Six, The Division, Ghost Recon, Splinter Cell, Anno, Rayman oraz Prince of Persia.