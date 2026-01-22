Telewizja i VoD

Vectra: za darmo 123 kanały, w tym Eurosport 1 i Eurosport 2

Pierwszy wielkoszlemowy turniej tenisowy w sezonie 2026 już trwa. Klienci telewizji internetowej tvsmart.pl, na kanałach Eurosport 1 i Eurosport 2, mogą śledzić wydarzenia z kortów w Melbourne za darmo dzięki pakietowi Max w promocji 0 zł za pierwszy miesiąc. 

Australian Open to jeden z najbardziej prestiżowych turniejów tenisowych na świecie, który co roku przyciąga miliony kibiców. Tegoroczna edycja rozpoczęła się 12 stycznia i potrwa do 1 lutego 2026. Na kortach w Melbourne o najwyższe trofea walczą największe gwiazdy tenisa, w tym polscy zawodnicy: Iga Świątek, Hubert Hurkacz, Magda Linette, Magdalena Fręch oraz Kamil Majchrzak. 

Gdzie oglądać Australian Open 2026?

Wszystkie mecze Australian Open 2026 transmitowane są na kanałach Eurosport 1 i Eurosport 2, do których dostęp zapewniają pakiety Standard i Max w tvsmart.pl. Pakiet Max jest dostępny w promocji miesiąc za 0 zł, co umożliwia oglądanie turnieju Australian Open za darmo. Usługa działa w modelu subskrypcyjnym i nie wymaga podpisywania umowy z okresem zobowiązania – można ją aktywować w dowolnym momencie i anulować przed kolejnym cyklem rozliczeniowym. 

Pakiet Max obejmuje 123 kanały, w tym Eurosport 1 i Eurosport 2, w ramach promocji 30 dni korzystania z pakietu Max są darmowe, każdy następny miesiąc to 39,99 zł/mies. 

Usługa tvsmart.pl umożliwia oglądanie transmisji na żywo bez anteny czy dekodera – wystarczy dostęp do internetu. Dodatkowo, dzięki aplikacji TV Smart GO, użytkownicy mogą śledzić mecze jednocześnie na różnych urządzeniach: telefonach, tabletach i telewizorach. Dzięki funkcji CatchUp TV, platforma tvsmart.pl umożliwia obejrzenie wyemitowanych wcześniej meczów w dowolnym, dogodnym dla widza momencie.

Więcej informacji o ofercie tvsmart.pl i promocji na pakiet Max dostępne są na stronie www.tvsmart.pl.

