Płatności bezgotówkowe

Duży bank z ważnym komunikatem. Zanotuj daty 24 i 25 stycznia 2026

Santander Bank Polska zamieścił na swojej stronie internetowej pilny komunikat, odnośnie weekendowej niedostępności większości kluczowych usług. Bank zaplanował na 24-25 stycznia 2026 przerwę techniczną. Oto, co nie będzie działało w tym czasie.

Anna Kopeć (AnnaKo)
ANNA KOPEć (ANNAKO) 08:44
0
Santander przerwa techniczna 24-25 stycznia 2026

Każdy komunikat odnośnie przerwy technicznej jest na tyle pilny, że warto się z nim zapoznać jak najszybciej. Tego typu prace wiążą się z niedostępnościami niektórych usług bankowych, o czym zawsze warto wiedzieć z wyprzedzeniem. Tym razem, planowana przerwa odbędzie się w weekend - w nocy z 24 na 25 stycznia 2026. Bank informuje, że w godzinach od 23:00 do 6:00 rano, wiele kluczowych usług banku będzie całkowicie niedostępnych.

Dalsza część tekstu pod wideo

Problemy z przelewami oraz BLIK-iem 

Informacja taka oznacza, że korzystanie z bankowości internetowej oraz mobilnej, w wyznaczonym czasie, będzie niemożliwe. Bank nie będzie w stanie w tym czasie zrealizować przelewów - zwykłych oraz natychmiastowych - a także, nie uda nam się skorzystać z BLIK-a. 

Dodatkowe trudności z kartami

Pojawią się także dodatkowe trudności - w godzinach od 0:00 do 4:00 nie będzie możliwa wypłata i wpłata kartą w bankomatach i wpłatomatach z logo Santander. Nie skorzystamy także z usług Kantoru Santander. 

Karty płatnicze jednak będą w tym czasie działały bez problemu w sklepach, internecie, a także w bankomatach innych niż z logo Santander. 

Santander Bank Polska - ograniczenia w niedzielę rano

W niedzielę, 25 stycznia, od 4:00 do 6:00 rano, mogą wystąpić problemy z działaniem aplikacji mobilnej banku. Jeśli zadziała, to tylko w bardzo ograniczonym zakresie - będziemy w stanie sprawdzić jedynie stan konta i historię transakcji przed wystąpieniem przerwy. 

Jest to pierwsza tego typu przerwa techniczna w tym roku. A jak wszyscy wiemy, są one niezbędne, aby instytucja mogła się rozwijać i unowocześniać swoje systemy bankowe. Wszystko po to, aby zapewnić klientom optymalny poziom bezpieczeństwa oraz komfortu korzystania z usług. 

telepolis
Zródła zdjęć: Below the Sky / Shutterstock
Źródła tekstu: Santander