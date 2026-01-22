Tego jeszcze nie grali. Pierwszy polski serial medyczny Netflixa

"Znieczulenie" Netflixa pierwszy polski medyczny serial w 2026 roku

"Znieczulenie" to kolejny, po "Ołowianych dzieciach" (premiera 11 lutego 2026) serial, który zabierze nas w świat najbardziej palących lęków społecznych i emocjonalnych historii, przy których widz będzie w stanie uronić nawet łzę. Premiera najnowszej produkcji została zaplanowana na drugą połowę 2026 roku. Netflix udostępnił widzom pierwsze zdjęcia, aby rozpalić apetyty wszystkich miłośników seriali o lekarzach.

To pierwszy dramat medyczny Netflixa, w którym Leszek Lichota wcieli się w rolę wybitnego neurochirurga. Obok niego zobaczymy na ekranie także: Maszę Wągrocką, Dorotę Kolak, Aleksandrę Popławską, Krzysztofa Stelmaszczyka i Karolinę Gruszkę. Aby serial był zgodny ze współczesnymi realiami praktyki medycznej, z produkcją współpracował Neal Bear, lekarz i producent znany z "Ostrego dyżuru". Jego zadaniem był nadzór zgodności scenariusza i poszczególnych scen z praktyką kliniczną.

Leszek Lichota w roli wyjątkowego neurochirurga

"Znieczulenie" to produkcja z ogromnym potencjałem. To dramat, który pragnie wprowadzić widza w coś, co go zawsze ogromnie porusza - świat szpitalnych zawirowań. Doktor Łazarz (w tej roli Leszek Lichota) to wybitym neurochirurg, którego kariera nagle dobiega końca, na skutek błędnej decyzji. Śmiała, aczkolwiek nieudana operacja, która kończy się śmiercią pacjenta, skutkuje opuszczeniem przez niego szpitala i podjęciu pracy na prowincji. Tam bohater poznaje zżytą społeczność lokalną i panujące tam zasady. Łazarz jednak nie byłby sobą, gdyby nie łamał niektórych z nich - rzecz jasna, zawsze w imię pacjenta. Jego decyzje zaczną budzić, zarówno podziw, jak i kontrowersje. Jednak pewność siebie i brak pokory czynią go wyjątkowym lekarzem w oczach ludzi. Natomiast, jak się można domyślić, szybko też narażają na konflikt z systemem.