Sprzęt

Następca smartfonów z problemami. Boją się, że będzie zbyt mocny

Jony Ive, były szef ds. projektowania w Apple sprzedał w maju swoją firmę io za 6,5 mld dolarów. Pieniądze wyłożył Sam Altman, szef OpenAI. Pomysł? Nowa kategoria sprzętu, wychodząca ponad możliwości smartfonów. 

Lech Okoń (LuiN)
LECH OKOń (LUIN) 17:02
0
Ive i Altman wydają się idealnym duetem do tworzenia przełomowej elektroniki. A raczej wydawali

Kuszące projekty iMaca, iPoda i iPhone'a, spod rąk zespołu prowadzonego przez Ive'a, pomogły przekształcić Apple w jedną z najcenniejszych firm na świecie. Stąd zainteresowanie urządzeniem io ze strony samego Sama Altmana nie powinno nikogo dziwić. Ideą jest stworzenie urządzenia wielkości dłoni bez ekranu, które może pobierać wskazówki dźwiękowe i wizualne ze środowiska fizycznego i odpowiadać na żądania użytkowników.

Jak się okazuje, ten wydawać by się mogło wybitny duet specjalistów ma olbrzymie problemy projektowe. Tkwią one przede wszystkim w obrębie oprogramowania prototypów urządzenia i skali infrastruktury potrzebnej do zasilania go w AI. Przekładając to na ludzki język — biznesmeni spierają się, ile mocy obliczeniowej serwerów OpenAI powinno dostawać pojedyncze urządzenie.

OpenAI nie wyrabia już na zakrętach

To nie jest tak, że OpenAI, właściciel m.in. ChatGPT nie jest w stanie dostarczyć do urządzenia io spektakularnej mocy obliczeniowej. Problemem stał się jednak efekt skali, który sprawia, że nawet na ChatGPT nieustannie brakuje mocy obliczeniowej, a co dopiero na sprzęt mający być nieustannie włączonym, z mikrofonem, głośnikiem i systemem kilku kamer (doniesienia WSJ).

Następca smartfonów z problemami. Boją się, że będzie zbyt mocny
Wizualizacja io wykonana w Google AI Studio, na podstawie dostępnych przecieków z WSJ

Alexa czy Asystent Google, a więc asystenci głosowi już trochę z poprzedniej epoki, nie potrzebowali nawet ułamka tej mocy obliczeniowej serwerów, jaka jest konieczna do przetwarzania bardziej ludzkich komend i rozbudowanego rozumowania opartego na uczeniu maszynowym. W efekcie produkt io, który był planowany pierwotnie na połowę 2026 roku, może mieć w ocenie Financial Times nawet roczne opóźnienie.

Tylko w ciągu ostatnich 2 tygodni OpenAI podpisał wielomiliardowe umowy dotyczące dostaw akceleratorów AI. Z kolei partnerstwo z Oracle, ogłoszone na początku września, podniosło wycenę firmy do ponad 500 mld dolarów, czyniąc ją najdroższym prywatnym przedsiębiorstwem na świecie (detronizacja SpaceX).

Image
telepolis
OpenAI iO Sam Altman Jony Eve
Zródła zdjęć: Google AI Studio
Źródła tekstu: Financial Times, WSJ, oprac. wł