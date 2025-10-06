Następca smartfonów z problemami. Boją się, że będzie zbyt mocny

Ive i Altman wydają się idealnym duetem do tworzenia przełomowej elektroniki. A raczej wydawali

Kuszące projekty iMaca, iPoda i iPhone'a, spod rąk zespołu prowadzonego przez Ive'a, pomogły przekształcić Apple w jedną z najcenniejszych firm na świecie. Stąd zainteresowanie urządzeniem io ze strony samego Sama Altmana nie powinno nikogo dziwić. Ideą jest stworzenie urządzenia wielkości dłoni bez ekranu, które może pobierać wskazówki dźwiękowe i wizualne ze środowiska fizycznego i odpowiadać na żądania użytkowników.

Jak się okazuje, ten wydawać by się mogło wybitny duet specjalistów ma olbrzymie problemy projektowe. Tkwią one przede wszystkim w obrębie oprogramowania prototypów urządzenia i skali infrastruktury potrzebnej do zasilania go w AI. Przekładając to na ludzki język — biznesmeni spierają się, ile mocy obliczeniowej serwerów OpenAI powinno dostawać pojedyncze urządzenie.

OpenAI nie wyrabia już na zakrętach

To nie jest tak, że OpenAI, właściciel m.in. ChatGPT nie jest w stanie dostarczyć do urządzenia io spektakularnej mocy obliczeniowej. Problemem stał się jednak efekt skali, który sprawia, że nawet na ChatGPT nieustannie brakuje mocy obliczeniowej, a co dopiero na sprzęt mający być nieustannie włączonym, z mikrofonem, głośnikiem i systemem kilku kamer (doniesienia WSJ).

Wizualizacja io wykonana w Google AI Studio, na podstawie dostępnych przecieków z WSJ

Alexa czy Asystent Google, a więc asystenci głosowi już trochę z poprzedniej epoki, nie potrzebowali nawet ułamka tej mocy obliczeniowej serwerów, jaka jest konieczna do przetwarzania bardziej ludzkich komend i rozbudowanego rozumowania opartego na uczeniu maszynowym. W efekcie produkt io, który był planowany pierwotnie na połowę 2026 roku, może mieć w ocenie Financial Times nawet roczne opóźnienie.