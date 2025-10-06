Hammer ENERGY X2 – nowy pancerniak z eSIM za mniej niż tysiąc

Jak przekonuje producent, Hammer ENERGY X2 to pancerny smartfon skierowany do użytkowników aktywnych i potrzebujących niezawodnego urządzenia w trudnych warunkach. Jak przystało na pancerniaka, ENERGY X2 zapewnia wysoką odporność na ciężkie warunki, o czym świadczy certyfikat IP69 oraz zgodność z wojskowymi testami MIL-STD-810H. Konstrukcja nowego modelu zapewnia odporność na kurz, wodę, błoto i upadki z wysokości do 1,5 m.

Dalsza część tekstu pod wideo

Hammer ENERGY X2 może zainteresować tych, którzy poszukują relatywnie niewielkiego pancerniaka. Smartfon jest wyposażony w ekran IPS o przekątnej 6,1 cala i rozdzielczości HD+ (1560 x 720), chroniony szkłem Panda Glass.

ENERGY X2 działa pod kontrolą systemu Android 15 i napędzany jest już nieco leciwym układem Helio G81, któremu pomaga 6 GB pamięci RAM i 128 GB pamięci wewnętrznej z opcją rozbudowy o kartę microSD. Smartfon obsługuje Dual SIM, eSIM i sieć 4G LTE z funkcjami VoLTE oraz VoWiFi, a także Wi-Fi 5, Bluetooth 5.0 i NFC. Ma także radio FM.

W sekcji foto znalazł się główny aparat Sony 50 Mpix, aparat noktowizyjny 20 Mpix oraz przedni aparat 8 Mpix do selfie.

Choć seria ENERGY była dotąd przedstawiana przez producenta jako smartfony o długim czasie pracy, to nowy model nie przynosi rewolucji – wyposażono go w baterię o pojemności 5000 mAh, czyli niezbyt dużą, jak na dzisiejsze standardy. Akumulator można ładować z mocą 30 W, a dzięki funkcji powerbanku smartfon jest w stanie zasilać także inne urządzenia w trasie. Dodatkowo wspiera ładowanie indukcyjne, dzięki czemu można wygodnie naładować kompatybilne urządzenia bez kabli.

Hammer Energy X2 0 opinii Hammer Energy X2 0 opinii Ekran 6.10" IPS LCD Pamięć RAM 6 GB Procesor 2 GHz Aparat 50 Mpix Bateria 5000mAh Pamięć wbudowana 128 GB Zobacz więcej