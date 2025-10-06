Sprzęt

Hammer ENERGY X2 – nowy pancerniak z eSIM za mniej niż tysiąc

Marka Hammer zaprezentowała nowego pancerniaka – smartfon ENERGY X2. Urządzenie nie zaskakuje szczególnie wyśrubowanymi funkcjami, ale kusi funkcją eSIM i w miarę przystępną ceną.

Mieszko Zagańczyk (Mieszko)
MIESZKO ZAGAńCZYK (MIESZKO) 17:59
0
Jak przekonuje producent, Hammer ENERGY X2 to pancerny smartfon skierowany do użytkowników aktywnych i potrzebujących niezawodnego urządzenia w trudnych warunkach. Jak przystało na pancerniaka, ENERGY X2 zapewnia wysoką odporność na ciężkie warunki, o czym świadczy certyfikat IP69 oraz zgodność z wojskowymi testami MIL-STD-810H. Konstrukcja nowego modelu zapewnia odporność na kurz, wodę, błoto i upadki z wysokości do 1,5 m.

Hammer ENERGY X2 może zainteresować tych, którzy poszukują relatywnie niewielkiego pancerniaka. Smartfon jest wyposażony w ekran IPS o przekątnej 6,1 cala i rozdzielczości HD+ (1560 x 720), chroniony szkłem Panda Glass.

ENERGY X2 działa pod kontrolą systemu Android 15 i napędzany jest już nieco leciwym układem Helio G81, któremu pomaga 6 GB pamięci RAM i 128 GB pamięci wewnętrznej z opcją rozbudowy o kartę microSD. Smartfon obsługuje Dual SIM, eSIM i sieć 4G LTE z funkcjami VoLTE oraz VoWiFi, a także Wi-Fi 5, Bluetooth 5.0 i NFC. Ma także radio FM.

W sekcji foto znalazł się główny aparat Sony 50 Mpix, aparat noktowizyjny 20 Mpix oraz przedni aparat 8 Mpix do selfie. 

Choć seria ENERGY była dotąd przedstawiana przez producenta jako smartfony o długim czasie pracy, to nowy model nie przynosi rewolucji – wyposażono go w baterię o pojemności 5000 mAh, czyli niezbyt dużą, jak na dzisiejsze standardy. Akumulator można ładować z mocą 30 W, a dzięki funkcji powerbanku smartfon jest w stanie zasilać także inne urządzenia w trasie. Dodatkowo wspiera ładowanie indukcyjne, dzięki czemu można wygodnie naładować kompatybilne urządzenia bez kabli. 

Hammer Energy X2
0 opinii
Hammer Energy X2

Hammer Energy X2
0 opinii
Ekran 6.10" IPS LCD
Pamięć RAM 6 GB
Procesor 2 GHz
Aparat 50 Mpix
Bateria 5000mAh
Pamięć wbudowana 128 GB
Zobacz więcej

Hammer ENERGY X2 został wyceniony na 999 zł.

eSIM Hammer pancerny smartfon Hammer Energy X2
Zródła zdjęć: HAMMER