Intel Panther Lake w aż 12 różnych wersjach. Będzie w czym wybierać

Nie jest tajemnicą, że Intel szykuje się do premiery nowych procesorów. Mowa oczywiście o układach mobilnych dla laptopów i handheldów, czyli rodzinie Panther Lake. Ma być to debiut autorskiej litografii Intel A18 oraz połączenie architektur Cougar Cove, Darkmont i Celestial. A według najnowszych doniesień z Chin na start dostaniemy aż 12 modeli.

Do wyboru będą 16-, 8- i 6-rdzeniowe CPU z poborem mocy do 45 W

Czekają na nas trzy serie - najwyżej pozycjonowane Intel Panther Lake-X, "normalne" Panther Lake-H oraz niskonapięciowe Panther Lake-U. Podzielone one zostaną na znane nam już segmenty, czyli Core Ultra 3, 5, 7 i 9. Będą się one różniły liczbą rdzeni, taktowaniami, iGPU oraz TDP.

Najwydajniejszy CPU zaoferuje nam 16-rdzeni oraz zintegrowany układ graficzny z 12 jednostkami Xe3. Większość (8 z 12) procesorów doczeka się jednak słabszego iGPU, które wyposażono tylko w 4 jednostki Xe3.

Ciekawostką jest najniżej pozycjonowany Intel Core Ultra 3 320U, mający oferować 6 rdzeni z TDP 15 W. Jest to o tyle zaskakujące, że w przeciekach do tej pory mowa było tylko o dwóch konfiguracjach - 16-rdzeniowej (4P+8E+4LP) oraz 8-rdzeniowej (4P+0E+4LP).