Sprzęt

Intel Panther Lake w aż 12 różnych wersjach. Będzie w czym wybierać

Czyżby amerykański gigant budził się wreszcie ze snu zimowego? Czeka nas zmasowana ofensywa we wszystkich segmentach cenowo-wydajnościowych.

Przemysław Banasiak (Yokai)
PRZEMYSłAW BANASIAK (YOKAI) 19:01
0
Udostępnij na fb
Udostępnij na X
Intel Panther Lake w aż 12 różnych wersjach. Będzie w czym wybierać

Nie jest tajemnicą, że Intel szykuje się do premiery nowych procesorów. Mowa oczywiście o układach mobilnych dla laptopów i handheldów, czyli rodzinie Panther Lake. Ma być to debiut autorskiej litografii Intel A18 oraz połączenie architektur Cougar Cove, Darkmont i Celestial. A według najnowszych doniesień z Chin na start dostaniemy aż 12 modeli.

Dalsza część tekstu pod wideo

Do wyboru będą 16-, 8- i 6-rdzeniowe CPU z poborem mocy do 45 W

Czekają na nas trzy serie - najwyżej pozycjonowane Intel Panther Lake-X, "normalne" Panther Lake-H oraz niskonapięciowe Panther Lake-U. Podzielone one zostaną na znane nam już segmenty, czyli Core Ultra 3, 5, 7 i 9. Będą się one różniły liczbą rdzeni, taktowaniami, iGPU oraz TDP.

Wybrane okazje dla Ciebie
Reklama
Procesor INTEL Core i9-14900K
Procesor INTEL Core i9-14900K
0 zł
1899 zł - najniższa cena
Kup teraz 1899 zł
Procesor AMD Ryzen 5 8400F 100-100001591BOX
Procesor AMD Ryzen 5 8400F 100-100001591BOX
0 zł
549 zł - najniższa cena
Kup teraz 549 zł
Procesor INTEL Core i7-14700KF
Procesor INTEL Core i7-14700KF
0 zł
1399 zł - najniższa cena
Kup teraz 1399 zł
Advertisement

Najwydajniejszy CPU zaoferuje nam 16-rdzeni oraz zintegrowany układ graficzny z 12 jednostkami Xe3. Większość (8 z 12) procesorów doczeka się jednak słabszego iGPU, które wyposażono tylko w 4 jednostki Xe3.

Intel Panther Lake w aż 12 różnych wersjach. Będzie w czym wybierać

Ciekawostką jest najniżej pozycjonowany Intel Core Ultra 3 320U, mający oferować 6 rdzeni z TDP 15 W. Jest to o tyle zaskakujące, że w przeciekach do tej pory mowa było tylko o dwóch konfiguracjach - 16-rdzeniowej (4P+8E+4LP) oraz 8-rdzeniowej (4P+0E+4LP).

Tym samym albo Niebiescy zmienili plany, albo będzie to CPU gdzie utylizowane będą mniej sprawne kawałki krzemu. Wszystkiego powinniśmy się dowiedzieć lada moment. Z ostatecznymi ocenami i tak warto wstrzymać się do pierwszych niezależnych testów, a tych należy spodziewać się pod koniec roku (lub ewentualnie na początku stycznia).

Image
telepolis
Intel procesor CPU Intel Panther Lake Intel Cougar Cove Intel Core Ultra 300 Intel Darkmont
Zródła zdjęć: Telepolis / Przemysław Banasiak, Chiphell
Źródła tekstu: Chiphell, Wccftech, oprac. własne