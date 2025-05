Najtańszy smartfon, który ma sens w kolejnej promocji. Dziś kupisz go za jedyne 258 zł

Motorola Moto E15

Mowa tu o modelu, którego napędza Android 14 Go. Jest to okrojona wersja systemu, w której znajdziemy lżejsze odpowiedniki aplikacji do Google. Promuje ona także lżejsze apli w sklepie, ale nic nie stoi na przeszkodzie, aby zainstalować cięższe wersje. Oferuje ona 6,67-calowy ekran IPS o rozdzielczości HD+ i odświeżaniu 90 Hz. Jego sercem jest Helio G81 Extreme, którego wspiera 2 GB RAM. I chociaż zwykle byłoby to znakiem do ucieczki, tak w przypadku Androida Go jest to wartość jak najbardziej wystarczająca. Na pliki użytkownika przeznaczono 64 GB, które można rozszerzyć kartą pamięci. Jeśli chodzi o aparat, to oferuje on 32 Mpix, a bateria przyzwoite 5200 mAh pojemności. A wszystko to za jedyne 258 zł.