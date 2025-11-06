Sprzęt

myPhone 7340 LTE, nowy klasyk z VoLTE. Dla oszczędnych

myPhone wprowadza kolejny klasyczny telefon, który może być odpowiedzią na wyłączenia sieci 3G przez naszych operatorów. Model myPhone 7340 LTE pozwoli korzystać z zalet VoLTE.

Mieszko Zagańczyk (Mieszko)
MIESZKO ZAGAńCZYK (MIESZKO) 16:02
3
Polscy operatorzy kontynuują wyłączenie sieci 3G, co oznacza problemy dla tych, którzy używają starszych telefonów bez 4G – przede wszystkim pogorszenie się jakości dźwięku podczas rozmów. Marka myPhone wprowadza więc kolejny już w ostatnim czasie telefon o unowocześnionej specyfikacji.

Model myPhone 7340 LTE został wyposażony w ekran o przekątnej 2,8 cala z matrycą IPS, która według słów producenta zapewnia dobre odwzorowanie barw i szerokie kąty widzenia. Zastosowana bateria 1400 mAh pozwala na do 14 dni pracy w trybie czuwania lub nawet 6 godzin nieprzerwanych rozmów. Ładowanie możliwe jest przez port USB-C.

Atutem nowego modelu może się okazać smukła, aluminiowa obudowa, która zwiększa odporność na uszkodzenia i podkreśla elegancki wygląd telefonu. Duże, podświetlane klawisze gwarantują wygodną obsługę nawet w słabym oświetleniu. 

Telefon obsługuje sieć 4G LTE oraz technologię VoLTE, zapewniając stabilne połączenia i wysoką jakość rozmów. Dzięki funkcji Dual SIM, użytkownik może jednocześnie korzystać z dwóch kart. 

Na pokładzie znalazł się także aparat 2 Mpix, umożliwiający wykonanie prostych zdjęć. Wbudowaną pamięć można rozszerzyć do 64 GB za pomocą karty microSD.

myPhone 7340 LTE
0 opinii
myPhone 7340 LTE

myPhone 7340 LTE
0 opinii
Ekran 2.80" IPS LCD
Pamięć RAM 48 MB
Procesor -
Aparat 2 Mpix
Bateria 1400mAh
Pamięć wbudowana 128 MB
Telefon myPhone 7340 LTE jest dostępny w sklepie producenta i wybranych elektromarketach w cenie 199 zł. Urządzenie może zainteresować osoby, które poszukują niedrogiego telefonu tylko do rozmów, a także seniorów.

Zobacz: Klasyczny telefon z klapką i VoLTE? Oto myPhone Tango 2 LTE

