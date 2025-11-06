myPhone 7340 LTE, nowy klasyk z VoLTE. Dla oszczędnych
myPhone wprowadza kolejny klasyczny telefon, który może być odpowiedzią na wyłączenia sieci 3G przez naszych operatorów. Model myPhone 7340 LTE pozwoli korzystać z zalet VoLTE.
Polscy operatorzy kontynuują wyłączenie sieci 3G, co oznacza problemy dla tych, którzy używają starszych telefonów bez 4G – przede wszystkim pogorszenie się jakości dźwięku podczas rozmów. Marka myPhone wprowadza więc kolejny już w ostatnim czasie telefon o unowocześnionej specyfikacji.
Model myPhone 7340 LTE został wyposażony w ekran o przekątnej 2,8 cala z matrycą IPS, która według słów producenta zapewnia dobre odwzorowanie barw i szerokie kąty widzenia. Zastosowana bateria 1400 mAh pozwala na do 14 dni pracy w trybie czuwania lub nawet 6 godzin nieprzerwanych rozmów. Ładowanie możliwe jest przez port USB-C.
Atutem nowego modelu może się okazać smukła, aluminiowa obudowa, która zwiększa odporność na uszkodzenia i podkreśla elegancki wygląd telefonu. Duże, podświetlane klawisze gwarantują wygodną obsługę nawet w słabym oświetleniu.
Telefon obsługuje sieć 4G LTE oraz technologię VoLTE, zapewniając stabilne połączenia i wysoką jakość rozmów. Dzięki funkcji Dual SIM, użytkownik może jednocześnie korzystać z dwóch kart.
Na pokładzie znalazł się także aparat 2 Mpix, umożliwiający wykonanie prostych zdjęć. Wbudowaną pamięć można rozszerzyć do 64 GB za pomocą karty microSD.
Telefon myPhone 7340 LTE jest dostępny w sklepie producenta i wybranych elektromarketach w cenie 199 zł. Urządzenie może zainteresować osoby, które poszukują niedrogiego telefonu tylko do rozmów, a także seniorów.