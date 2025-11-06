myPhone 7340 LTE, nowy klasyk z VoLTE. Dla oszczędnych

Polscy operatorzy kontynuują wyłączenie sieci 3G, co oznacza problemy dla tych, którzy używają starszych telefonów bez 4G – przede wszystkim pogorszenie się jakości dźwięku podczas rozmów. Marka myPhone wprowadza więc kolejny już w ostatnim czasie telefon o unowocześnionej specyfikacji.

Model myPhone 7340 LTE został wyposażony w ekran o przekątnej 2,8 cala z matrycą IPS, która według słów producenta zapewnia dobre odwzorowanie barw i szerokie kąty widzenia. Zastosowana bateria 1400 mAh pozwala na do 14 dni pracy w trybie czuwania lub nawet 6 godzin nieprzerwanych rozmów. Ładowanie możliwe jest przez port USB-C.

Atutem nowego modelu może się okazać smukła, aluminiowa obudowa, która zwiększa odporność na uszkodzenia i podkreśla elegancki wygląd telefonu. Duże, podświetlane klawisze gwarantują wygodną obsługę nawet w słabym oświetleniu.

Telefon obsługuje sieć 4G LTE oraz technologię VoLTE, zapewniając stabilne połączenia i wysoką jakość rozmów. Dzięki funkcji Dual SIM, użytkownik może jednocześnie korzystać z dwóch kart.

Na pokładzie znalazł się także aparat 2 Mpix, umożliwiający wykonanie prostych zdjęć. Wbudowaną pamięć można rozszerzyć do 64 GB za pomocą karty microSD.

myPhone 7340 LTE 0 opinii myPhone 7340 LTE 0 opinii Ekran 2.80" IPS LCD Pamięć RAM 48 MB Procesor - Aparat 2 Mpix Bateria 1400mAh Pamięć wbudowana 128 MB Zobacz więcej