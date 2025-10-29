Klasyczny telefon z klapką i VoLTE? Oto myPhone Tango 2 LTE

Polska marka myPhone wprowadza na rynek nowy model telefonu z klapką. Tango 2 LTE łączy klasyczną formę z możliwościami, jakie stwarza LTE. Urządzenie może zainteresować na przykład seniorów, którzy znaleźli się już na obszarach, gdzie 3G zostało wyłączone.

myPhone Tango 2 LTE jest wyposażony w dwa wyświetlacze IPS – główny ekran o przekątnej 3,5 cala oraz dodatkowy, zewnętrzny 2,4 cala, umożliwiający szybki podgląd godziny, połączeń i powiadomień bez otwierania klapki.

Telefon obsługuje sieć 4G LTE (pasma 800/900/1800/2100/2600) oraz technologię VoLTE, co zapewnia stabilne połączenia i wyraźny dźwięk podczas rozmów. Starsze standardy 2G i 3G też są dostępne. Pozwala na montaż dwóch kart w rozmiarze nanoSIM. W specyfikacji znalazł się także aparat 2 Mpix, a także takie narzędzia, jak latarka, radio FM, budzik czy kalkulator.

Jak zapewnia producent, dzięki baterii 1700 mAh nowy myPhone Tango 2 LTE może działać nawet ponad dwa tygodnie w trybie czuwania. Dodatkowo w zestawie znajduje się wygoda baza ładująca.

W komplecie znajdują się również wymienne plecki – z przyciskiem SOS lub bez niego. Dzięki temu użytkownik może w prosty sposób dopasować wygląd i funkcjonalność telefonu do własnych potrzeb.

Dzięki dużym, podświetlanym klawiszom myPhone Tango 2 LTE może się sprawdzić w rękach osób w starszym wieku. Telefon charakteryzuje się przy tym kompaktowymi wymiarami 111 x 58 x 19 mm oraz wagą 145 g (z baterią), co sprawia, że doskonale leży w dłoni i zmieści się w każdej kieszeni.

Telefon myPhone Tango 2 LTE jest dostępny w sklepie producenta w cenie 289 zł i wkrótce powinien być do kupienia w wybranych elektromarketach.