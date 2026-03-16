Jest coraz gorzej. Ceny wzrosną nawet o 30 proc.

Od kilku miesięcy rosną ceny pamięci DRAM i NAND, a w związku z tym też ceny laptopów, komputerów czy też kart graficznych. Niestety, trend ten szybko się nie zatrzyma. MSI jest kolejną firmą, która zapowiada duże podwyżki.

Wzrost cen sprzętu dla graczy

W trakcie konferencji z inwestorami Huang Jinqing, szef MSI, zapowiedział duże wzrosty cen za laptopy gamingowe i karty graficzne. Jest to spowodowane dużymi brakami, związanymi przede wszystkim z pamięciami RAM, których ceny są aktualnie wręcz absurdalne. Tylko z tego powodu firma przewiduje, że w 2026 roku rynek skurczy się nawet o 20 proc.

W związku z tym MSI zmuszone jest do zwiększenia cen za sprzęty dla graczy. Szef firmy zapowiedział, że te wzrosną aż o 15-30 proc. Dotyczy to zarówno laptopów, komputerów stacjonarnych, konsol, jak i kart graficznych.

Z raportów wynika, że MSI ma w tym momencie zapas pamięci DRAM na około 1-2 miesiące produkcji. To oznacza, że za chwilę firma będzie musiała bić się z konkurentami o kolejne dostawy. To oznacza podbijanie cen i jeszcze wyższe ceny.