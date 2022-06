MSI prezentuje tanie chłodzenia AiO z serii MAG CoreLiquid B

Firma MSI poszerza swoje portfolio chłodzeń procesorów. MSI MAG CoreLiquid B to nowe chłodzenie typu AiO.

MSI MAG CoreLiquid B to nowe chłodzenie typu All-in-One w ofercie tajwańskiego producenta. Patrząc po specyfikacji, są to modele z trochę niższe półki i chociaż nie poznaliśmy oficjalnych cen, to powinny należeć do tych tańszych.

Nowe chłodzenie AiO marki MSI

Chłodzenie MSI MAG CoreLiquid B dostępne będzie w dwóch wersjach: B120, czyli z pojedynczym wentylatorem 120 × 120 mm oraz B240, czyli z dwoma wentylatorami, co daje w sumie 240 × 120 mm. W obu przypadkach zestaw składa się z bloku wodnego z podświetlanym logo MSI oraz radiatora ze zintegrowaną pompą z 6-polowym silnikiem.

Wentylatory mają trójkolorowe podświetlenie (czerwono-niebiesko-zielone). Wentylatory mogą kręcić się z prędkością od 500 do 2000 obrotów na minutę, co przekłada się na przepływ powietrza w zakresie od 21,63 do 78,73 CFM. Chłodzenia są kompatybilne z podstawkami Intel LGA1700, LGA1200 oraz LGA115x, a także AMD AM5 i AM4.

Zobacz: Zrobienie tego z AMD Ryzen 7 5800X3D jest trudne, ale czyni cuda

Zobacz: GeForce RTX 4090 Ti na pierwszych renderach. Ta karta jest ogromna

Google News Chcesz być na bieżąco? Obserwuj nas na

Źródło zdjęć: MSI

Źródło tekstu: TechPowerUp