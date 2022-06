Zrobienie tego z AMD Ryzen 7 5800X3D jest trudne, ale czyni cuda

Skalpowanie procesorów AMD Ryzen 5000 jest tematem, który wywołuje liczne kontrowersje. Głównie dlatego, że układy te są porządnie zbudowane i mają lutowany IHS. Wiele osób twierdzi, że w takim wypadku skalpowanie niewiele daje, a inni przekonują, że i tak warto, nawet dla tych kilku stopni Celsjusza.

Co innego w przypadku jednego z najmocniejszych w tym momencie układów do grania, czyli modelu AMD Ryzen 7 5800X3D. W jego przypadku, jak przekonuje użytkownik o pseudonimie Madness, skalpowanie potrafi zadziałać cuda. Nie oznacza to, że każdy powinien tego próbować, bo to proces bardzo skomplikowany.

Skalpowanie procesora samo w sobie zawsze wiąże się z niewielkim ryzykiem. W kontekście procesora AMD Ryzen 7 5800X3D zagrożenie jest jeszcze większe. Układ ten jest zbudowany inaczej, bowiem ma dodatkową warstwę pamięci podręcznej trzeciego poziomu oraz szeroko umiejscowione kondensatory. W momencie zdejmowania odpromiennika ciepła łatwo można je uszkodzić.

I can't believe I'm saying this but the 5800X3D has been delidded!

It doesn't hit 90°C anymore :D pic.twitter.com/xV5QQfCdoE