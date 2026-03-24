Flagowiec? A po co to komu, skoro ten smartfon jest za 849 zł?

Flagowe smartfony są coraz droższe, ale czy na pewno ma to znaczenie? Czasy, w których tylko najwyższa półka była gwarantem poprawnego działania mamy już dawno za sobą, a dziś nawet tanie urządzenia mogą pochwalić się szeregiem funkcji.

Paweł Maretycz (Maniiiek)
PAWEł MARETYCZ (MANIIIEK) 16:22
Flagowiec? A po co to komu, skoro ten smartfon jest za 849 zł?

Dobrym przykładem jest tu Motorola Moto G86 5G. Tak naprawdę od najwyższej półki odstaje tylko w dwóch aspektach. Pierwszym są wyniki w syntetycznych testach wydajności, co może mieć znaczenie w najbardziej zaawansowanych grach 3D, jednak nie wpływa na realne korzystanie z urządzenia. Drugim jest aparat, który jest typowym średniaczkiem trudno od niego oczekiwać ładnych zdjęć w innych warunkach oświetleniowych, niż pełne słońce. 

Motorola Moto G86 5G Prawie flagowiec za prawie tysiaka

Motorola Moto G86 5G i nie potrzebujesz flagowca

Pod każdym innym względem ten kosztujący w promocji 849 zł to istna petarda. Zacznijmy od ekranu: mamy tu 6,67-calowy panel P-OLED o rozdzielczości 1220 × 2712 pikseli, który pracuje z częstotliwością 120 Hz i osiąga maksymalną jasność do 4500 nitów. 

Sercem urządzenia jest MediaTek Dimensity 7300, którego wspiera 8 GB RAM. Na dane przeznaczono natomiast 256 GB, które można łatwo rozbudować dzięki obecności slotu kart microSD. Aparat to natomiast podwójna jednostka 5 MPix z optyczną stabilizacją obrazu.

Motorola Moto G86 5G Prawie flagowiec za prawie tysiaka

Nie zabrakło tu także NFC, e-SIM i 5G. Za odporność urządzenia odpowiada natomiast certyfikat IP68/69. Całość dopełnia natomiast bateria 5200 mAh, która wspiera szybkie ładowanie do 30 W. A wszystko to za jedyne 849 zł

Motorola smartfony Motorola Moto G86 5G
Źródła zdjęć: Motorola