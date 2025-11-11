Motorola Edge 70 Ultra pręży muskuły w benchmarku. Płaska i szybka

Niedawno premierę miała bardzo płaska Motorola Edge 70, która jest już dostępna w Polsce w niezłej promocji na start, jednak producent na tym nie poprzestaje. Wiele wskazuje na to, że w przygotowywaniach jest już model Motorola Edge 70 Ultra.

Według doniesień urządzenie będzie napędzane najnowszym układem Qualcomm Snapdragon 8 Gen 5 (czyli wersji bez wyróżnika Elite), który ma zostać oficjalnie zaprezentowany jeszcze w tym miesiącu. Motorola ma być jednym z pierwszych producentów, którzy wykorzystają tę jednostkę w swoich telefonach.

Motorola Edge 70 Ultra ma być lekka i płaska, podobnie jak podstawowy model Edge 70. Według informacji podanych przez Digital Chat Station, w skład specyfikacji ma wchodzić wyświetlacz OLED o rozdzielczości 1.5K oraz aparat z peryskopowym teleobiektywem.

Jednocześnie w sieci pojawiły się wyniki testu Geekbench dla Motoroli Edge 70 Ultra (model XT2603-1), które potwierdzają wykorzystanie Snapdragona 8 Gen 5. Telefon w konfiguracji z 16 GB RAM osiągnął solidny wynik 2636 punktów w teście jednordzeniowym i 7475 punktów w teście wielordzeniowym. Układ tworzą dwa rdzenie o taktowaniu 3,65 GHz oraz sześć rdzeni o taktowaniu 3,32 GHz, a grafikę obsługuje GPU Adreno 829. Smartfonem dyryguje system Android 16.