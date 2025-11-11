Sprzęt

Motorola Edge 70 Ultra pręży muskuły w benchmarku. Płaska i szybka

Motorola szykuje kolejny, prawie flagowy telefon z serii Edge, tym razem o nazwie Edge 70 Ultra. Ti płaskie urządzenie ma zadebiutować w pierwszej połowie 2026 roku. 

Mieszko Zagańczyk (Mieszko)
MIESZKO ZAGAńCZYK (MIESZKO) 11 LIS 2025
0
Udostępnij na fb
Udostępnij na X
Motorola Edge 70 Ultra pręży muskuły w benchmarku. Płaska i szybka

Niedawno premierę miała bardzo płaska Motorola Edge 70, która jest już dostępna w Polsce w niezłej promocji na start, jednak producent na tym nie poprzestaje. Wiele wskazuje na to, że w przygotowywaniach jest już model Motorola Edge 70 Ultra.

Dalsza część tekstu pod wideo

Według doniesień urządzenie będzie napędzane najnowszym układem Qualcomm Snapdragon 8 Gen 5 (czyli wersji bez wyróżnika Elite), który ma zostać oficjalnie zaprezentowany jeszcze w tym miesiącu. Motorola ma być jednym z pierwszych producentów, którzy wykorzystają tę jednostkę w swoich telefonach.

Wybrane okazje dla Ciebie
Reklama
Smartfon MOTOROLA Moto G55 5G 12/256GB 6.49" 120Hz Szary
Smartfon MOTOROLA Moto G55 5G 12/256GB 6.49" 120Hz Szary
0 zł
999.99 zł - najniższa cena
Kup teraz 999.99 zł
Smartfon MOTOROLA Edge 50 Neo 5G 12/512GB 6.4" 120Hz Granatowy
Smartfon MOTOROLA Edge 50 Neo 5G 12/512GB 6.4" 120Hz Granatowy
0 zł
1399 zł - najniższa cena
Kup teraz 1399 zł
Smartfon MOTOROLA Moto E15 2/64GB 6.67" 90Hz Lawendowy
Smartfon MOTOROLA Moto E15 2/64GB 6.67" 90Hz Lawendowy
0 zł
249 zł - najniższa cena
Kup teraz 249 zł
Advertisement

Motorola Edge 70 Ultra ma być lekka i płaska, podobnie jak podstawowy model Edge 70. Według informacji podanych przez Digital Chat Station, w skład specyfikacji ma wchodzić wyświetlacz OLED o rozdzielczości 1.5K oraz aparat z peryskopowym teleobiektywem. 

Jednocześnie w sieci pojawiły się wyniki testu Geekbench dla Motoroli Edge 70 Ultra (model XT2603-1), które potwierdzają wykorzystanie Snapdragona 8 Gen 5. Telefon w konfiguracji z 16 GB RAM osiągnął solidny wynik 2636 punktów w teście jednordzeniowym i 7475 punktów w teście wielordzeniowym. Układ tworzą dwa rdzenie o taktowaniu 3,65 GHz oraz sześć rdzeni o taktowaniu 3,32 GHz, a grafikę obsługuje GPU Adreno 829. Smartfonem dyryguje system Android 16.

Po Motoroli Edge 70 Ultra nowy Snapdragon 8 Gen 5 trafi także do innych smartfonów z wysokiej, chociaż nie flagowej półki. Wymieniane modele to OnePlus Ace 6T, Vivo S50 Pro Mini, Honor GT 2, Oppo K15 Turbo Pro, iQOO Z11 Turbo i Meizu 23.

Image
telepolis
Motorola Snapdragon 8 Gen 5 Motorola Edge 70 Motorola Edge 70 Ultra
Zródła zdjęć: Mieszko Zagańczyk / Telepolis.pl