Motorola Edge 70 Pro ujawnia pierwsze tajemnice. Uchwycisz noc

Motorola przygotowuje się do rozszerzenia swojej najnowszej linii smartfonów o model Edge 70 Pro. Do sieci trafiły właśnie wczesne materiały promocyjne, które zdradzają najważniejsze cechy nadchodzącego urządzenia, w tym na solidną baterię oraz nietypowe wykończenie obudowy.

Dalsza część tekstu pod wideo

Zgodnie z informacjami udostępnionymi na X przez informatora Intakhab, smartfon będzie promowany hasłem „Seize the Night” (Uchwyć noc). To sugeruje, że producent położył silny nacisk na możliwości fotograficzne w słabym oświetleniu, a zwłaszcza w trybie nocnym.

Pod względem stylistyki Motorola kontynuuje swój dotychczasowy kierunek. Urządzenie otrzyma ekran i plecki zakrzywione z czterech stron, połączone z płaską ramką środkową o wyprofilowanych krawędziach. Jak to przystało na Motorolę, także i tym razem producent zamierza wyróżnić się na tle szklanej konkurencji, stosując nietypowe materiały wykończeniowe o fakturze przypominającej luksusowy satyn, płótno, a także – co jest zupełną nowością – marmur.

Równocześnie z baz certyfikacyjnych poznaliśmy kilka pierwszych informacji dotyczących specyfikacji technicznej. Wynika z nich, że Motorola Edge 70 Pro ma akumulator o pojemności 6500 mAh, co jest zauważalnym skokiem względem 6000 mAh w modelu Edge 60 Pro. Ładowanie przewodowe pozostanie natomiast na ubiegłorocznym poziomie i wyniesie 90 W. Specyfikację uzupełnią ładowanie bezprzewodowe, łączność Wi-Fi 6E oraz moduł NFC.