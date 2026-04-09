Motorola Edge 70 Pro ujawnia pierwsze tajemnice. Uchwycisz noc
Seria Motorola Edge 70 po zeszłorocznym debiucie powoli rozrasta się o kolejne modele. Wszystko wskazuje na to, że już wkrótce dołączy do nich wersja Pro.
Motorola przygotowuje się do rozszerzenia swojej najnowszej linii smartfonów o model Edge 70 Pro. Do sieci trafiły właśnie wczesne materiały promocyjne, które zdradzają najważniejsze cechy nadchodzącego urządzenia, w tym na solidną baterię oraz nietypowe wykończenie obudowy.
Zgodnie z informacjami udostępnionymi na X przez informatora Intakhab, smartfon będzie promowany hasłem „Seize the Night” (Uchwyć noc). To sugeruje, że producent położył silny nacisk na możliwości fotograficzne w słabym oświetleniu, a zwłaszcza w trybie nocnym.
Pod względem stylistyki Motorola kontynuuje swój dotychczasowy kierunek. Urządzenie otrzyma ekran i plecki zakrzywione z czterech stron, połączone z płaską ramką środkową o wyprofilowanych krawędziach. Jak to przystało na Motorolę, także i tym razem producent zamierza wyróżnić się na tle szklanej konkurencji, stosując nietypowe materiały wykończeniowe o fakturze przypominającej luksusowy satyn, płótno, a także – co jest zupełną nowością – marmur.
Motorola Edge 70 Pro— Intakhab (@_intakhab_alam) April 8, 2026
Równocześnie z baz certyfikacyjnych poznaliśmy kilka pierwszych informacji dotyczących specyfikacji technicznej. Wynika z nich, że Motorola Edge 70 Pro ma akumulator o pojemności 6500 mAh, co jest zauważalnym skokiem względem 6000 mAh w modelu Edge 60 Pro. Ładowanie przewodowe pozostanie natomiast na ubiegłorocznym poziomie i wyniesie 90 W. Specyfikację uzupełnią ładowanie bezprzewodowe, łączność Wi-Fi 6E oraz moduł NFC.
Co ciekawe, z przecieków wynika, że w tym roku na rynek trafi również wariant Pro+, który w hierarchii znajdzie się pomiędzy modelem Edge 70 Pro a topowym wariantem Motorola Signature. Obecnie cała seria Edge obejmuje modele: Edge 70, Edge 70 Fusion, Edge 70 Fusion+ oraz osobno ponad nimi – Motorola Signature. Ten ostatni smartfon wcześniej był zapowiadany jako Edge 70 Ultra, ostatecznie wszedł jako reprezentant nowej linii, choć tak naprawdę zachowuje wiele z serii Edge.