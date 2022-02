Monitory idealne do pracy? Do sklepów trafiają dwa modele 4K od Della

Pracujesz z domu? Szukasz idealnego monitora do pracy? W takim razie mogą zainteresować Cie nowe propozycja od amerykańskiej firmy Dell, czyli modele U3223QE i U2723QE. Kuszą one rozdzielczością 4K, idealną czernią oraz rozbudowanym panelem I/O z obsługą KVM.

Z powodu pandemii COVID-19 wielu z nas musi pracować lub uczyć się zdalnie. Wymusiło to zarówno zmiany na nas samych, jak i posiadanym przez nas sprzęcie. Sporo firm dostarcza potrzebne pracownikom narzędzia, a inni muszą sobie niestety radzić samemu. Firma Dell postanowiła to ułatwić wydając monitory idealne do pracy.

Monitory Della kuszą rozdzielczością 4K i wzorową czernią

Modele Dell U3223QE i U2723QE to dwie jednostki o identycznej specyfikacji, acz różnej przekątnej ekranu. Mamy tutaj do czynienia z matrycą IPS o rozdzielczości 3840 x 2160 pikseli i częstotliwości odświeżania 60 Hz. Maksymalna jasność to 400 cd/m², a typowy kontrast to 2000:1. Czas reakcji (GtG) to 5 ms.

Jeśli chodzi o kolory to mowa o 100% pokryciu dla palet Rec 709 i sRGB oraz 98% dla dla DCI-P3. Najważniejsze jednak, że Amerykanom udało się wyeliminować największą bolączkę matryc IPS, czyli nieidealną czerń. Tym samym użytkownik nie musi się martwić tak zwanym "srebrzeniem".

Ciekawie też wygląda panel I/O, który składa się jednego HDMI, dwóch DisplayPort 1.4, jednego RJ-45, złącza słuchawkowego oraz sześciu portów USB 3.2 Gen 2 z czego dwa to rozwiązanie typu C. Całość z obsługą ładowania do 90 W, alternatywnego trybu DP 1.4 oraz obsługą funkcji KVM.

Docenić powinni to zarówno posiadacze laptopów, jak i osoby pracujące na konfiguracji wielomonitorowej. Czemu? Bowiem w wygodny sposób komunikacja między laptopem a monitorem może odbywać się przy użyciu jednego przewodu - mowa o obrazie, audio, danych, ładowaniu, a nawet dostępie do internetu.

Oba monitory dostępne są już w sprzedaży w Polsce. Na oficjalnej stronie producenta 27-calowy Dell U2723QE wyceniony został na 3708 złotych, zaś większy, 32-calowy Dell U3223QE to wydatek rzędu 4885 złotych. Są to kwoty z wliczonym już podatkiem VAT.

Źródło zdjęć: Dell

Źródło tekstu: Dell, oprac. własne