Tak słabego układu graficznego jeszcze nie widziałeś!

NVIDIA GeForce MX550 ma być dedykowaną kartą graficzną do laptopów multimedialnych. Pierwsze testy zdradzają jednak, że jej wydajność nie będzie wysoka. Mowa o wynikach lepszych zaledwie o 1% niż w przypadku konkurencyjnego, zintegrowanego i dostępnego już układu AMD Vega 8.

Chwilę temu w sprzedaży debiutowała karta graficzna NVIDIA GeForce RTX 3050 skierowana do graczy korzystających z rozdzielczości Full HD, a już niedługo na rynku powinien pojawić się topowy model w postaci GeForce RTX 3090 Ti w cenie używanego auta i stworzony z myślą o zabawie w 4K i najwyższych ustawieniach. W drodze jest jeszcze jeden układ graficzny, czyli GeForce MX550 dla notebooków.

NVIDIA GeForce MX550 oparto na architekturze Turing

NVIDIA GeForce MX550 będzie dedykowanym układem skierowanym do laptopów multimedialnych. Mowa o architekturze NVIDIA Turing, dokładniej rdzeniu TU117 czyli najsłabszym możliwym wariancie. Mimo premiery w 2022 roku zabraknie wsparcia dla przydatnych technologii jak NVIDIA DLSS czy ray tracing.

W bazie wyników programu pomiarowego PassMark pojawił się wpis, który pokazuje wydajność nadciągającego układu graficznego od Zielonych. Karta NVIDIA GeForce MX550 zdobyła tutaj średnio 5014 punktów. Dla porównania układ AMD Vega 8 z procesora AMD Ryzen 9 5900HX uzyskuje 4968 punktów.

Innymi słowy nowy układ o NVIDII jest zaledwie o 0,9% wydajniejszy od dostępnego już rozwiązania od AMD. Należy jednak pamiętać o dwóch sprawach - po pierwsze PassMark i gry to różne środowiska; po drugie GeForce MX550 ma być skierowany do tanich urządzeń, a AMD Ryzen 9 5900 HX trafia do drogich maszyn.

Na ocenę mogą mieć też wpływ szczegóły ze specyfikacji, której jeszcze nie znamy. Jednym z nich będzie oczywiście TDP, a więc pobór mocy i generowane temperatury. To ma bezpośredni przełożenie na długość pracy laptopa na jednym ładowaniu oraz jego kulturę pracy pod obciążeniem.



Zobacz: NVIDIA GeForce RTX 3050 – test. Remedium na biedaczasy

Zobacz: Absurd goni absurd! Karta graficzna w cenie solidnego auta

Google News Chcesz być na bieżąco? Obserwuj nas na

Źródło zdjęć: NVIDIA, PassMark

Źródło tekstu: VideoCardz, oprac. własne