Minisforum z nowym Mini PC. To prawdziwy wół roboczy

Minisforum, znany producent komputerów klasy Mini PC, wprowadził do sprzedaży najnowszy model MS-A2, który zapowiadano w styczniu podczas targów CES 2025 w Las Vegas (USA). Nie jest to już zwykłe HTPC czy zastępstwo laptopa, a prawdziwa stacja robocza - wszystko za sprawą złącza PCI Express 4.0 x16 umożliwiającego podłączenie tradycyjnej karty graficznej. Pozwoli to m.in. na wykorzystanie w zadaniach związanych z AI.

Sprzęt trafił już do sprzedaży z ceną od 3819 złotych

Na pokładzie znalazł się procesor z rodziny AMD Fire Range na bazie architektury Zen5, a dokładniej model Ryzen 9 9955HX. Oferuje on 16 rdzeni i 32 wątki z taktowaniem do 5,4 GHz oraz zintegrowany układ graficzny AMD Radeon 610M. Urządzenie obsługuje do 96 GB pamięci DDR5-5200 typu SO-DIMM oraz do trzech SSD typu M.2 lub U.2.

Producent deklaruje wzrost wydajności do 60% względem modelu MS-A1. Mowa o około 35 000 punktach w Cinebench R23 dla zadań wielowątkowych i 2144 punktach w obciążeniach jednowątkowych. To porównywalne do procesora AMD Ryzen 9 9900X z komputerów stacjonarnych.

Oczywiście nie zabrakło tutaj Wi-Fi 6E i Bluetooth 5.2 oraz kontrolera sieciowego z obsługą 2x 10 Gbps (SFP+) i 2x 2,5 Gbps (RJ45). Samo urządzenie ma wymiary 196 x 189 x 48 mm i oferuje HDMI 2.0, dwa USB typu C, trzy USB 3.2 Gen 1, jedno USB 3.2 Gen 2, jedno USB 2.0 i port audio.