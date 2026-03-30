Micron szykuje rewolucję w pamięciach. To może zmienić rynek

Szaleństwo na sztuczną inteligencję nie maleje, a wręcz się nasila. Wymagania sprzętowe jednak się zmieniają, a Amerykanie mają pomysł jak im sprostać.

Przemysław Banasiak (Yokai)
Micron bada możliwość pionowego układania kości GDDR, co miałoby pozwolić na stworzenie modułów o znacznie większej pojemności niż dotychczas. Taki kierunek nie ma zastąpić standardu HBM w najbardziej wymagających zadaniach, ale może okazać się atrakcyjną odpowiedzią na rosnące potrzeby związane z wnioskowaniem modeli sztucznej inteligencji.

To nie są dobre wieści dla graczy. Karty w sklepach mogą podrożeć

Rynek pamięci od miesięcy próbuje nadążyć za zmianami wywołanymi przez boom na AI. A wraz z rosnącym znaczeniem inferencji coraz większą rolę zaczyna odgrywać nie tylko przepustowość, ale też sama pojemność. W tym kontekście stosowana dotąd głównie w kartach graficznych dla graczy pamięć GDDR może dostać zupełnie nowe życie.

Wybrane okazje dla Ciebie
Reklama
Karta graficzna MSI GeForce RTX 5080 Ventus 3X OC 16GB DLSS 4
Karta graficzna MSI GeForce RTX 5080 Ventus 3X OC 16GB DLSS 4
0 zł
5699 zł - najniższa cena
Kup teraz 5699 zł
Karta graficzna GIGABYTE GeForce RTX 5060 Ti Windforce 8GB DLSS 4
Karta graficzna GIGABYTE GeForce RTX 5060 Ti Windforce 8GB DLSS 4
-80 zł
1929 zł - najniższa cena
Kup teraz 1849 zł
Karta graficzna MSI GeForce RTX 5060 Gaming 8GB OC DLSS 4
Karta graficzna MSI GeForce RTX 5060 Gaming 8GB OC DLSS 4
-100 zł
1499 zł - najniższa cena
Kup teraz 1399 zł
Advertisement

Jednak warstwowe układanie pamięci wcale nie jest proste. Problemem są m.in. temperatury oraz integralność sygnału. Na szczęście Micron ma już pewne doświadczenie, bo w przypadku SOCAMM2 testował układanie LPDDR5X nawet do 16 warstw, osiągając pojemność do 256 GB na moduł. Tyle że LPDDR5X jest znacznie łatwiejsza do opanowania pod względem energetycznym i cieplnym niż szybsze, bardziej wymagające GDDR.

Amerykanie mogą więc stanąć przed koniecznością kompromisów, np. obniżenia taktowań, aby utrzymać całość w ryzach. Ryzyko jest jednak opłacalne, bo w przypadku sukcesu mówimy o miliardowych kontraktach z firmami jak NVIDIA czy AMD. Oczywiście to nie są dobre wieści dla graczy - oznaczałoby to ograniczenie dostępności "zwykłego" GDDR używanego w kartach konsumenckich, a tym samym wyższe ceny w sklepach.

Palit GeForce RTX 5070 Ti Gaming Pro 16 GB
amd micron Nvidia karta graficzna GPU VRAM HBM
Źródła zdjęć: NVIDIA
Źródła tekstu: ET News, Wccftech, oprac. własne