Micron szykuje rewolucję w pamięciach. To może zmienić rynek

Micron bada możliwość pionowego układania kości GDDR, co miałoby pozwolić na stworzenie modułów o znacznie większej pojemności niż dotychczas. Taki kierunek nie ma zastąpić standardu HBM w najbardziej wymagających zadaniach, ale może okazać się atrakcyjną odpowiedzią na rosnące potrzeby związane z wnioskowaniem modeli sztucznej inteligencji.

Rynek pamięci od miesięcy próbuje nadążyć za zmianami wywołanymi przez boom na AI. A wraz z rosnącym znaczeniem inferencji coraz większą rolę zaczyna odgrywać nie tylko przepustowość, ale też sama pojemność. W tym kontekście stosowana dotąd głównie w kartach graficznych dla graczy pamięć GDDR może dostać zupełnie nowe życie.

Jednak warstwowe układanie pamięci wcale nie jest proste. Problemem są m.in. temperatury oraz integralność sygnału. Na szczęście Micron ma już pewne doświadczenie, bo w przypadku SOCAMM2 testował układanie LPDDR5X nawet do 16 warstw, osiągając pojemność do 256 GB na moduł. Tyle że LPDDR5X jest znacznie łatwiejsza do opanowania pod względem energetycznym i cieplnym niż szybsze, bardziej wymagające GDDR.