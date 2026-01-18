MediaTek przyspieszy premierę nowego flagowego Dimensity

Ledwo co MediaTek zaprezentował oficjalnie dwa nowe układy, ale już ptaszki ćwierkają o kolejnych. Tym razem ma chodzić o te najmocniejsze flagowce . Do tej pory tradycją było, że Qualcomm prezentuje nowe flagowe Snapdragony na początku września. Wtedy też debiutują pierwsze flagowce z najmocniejszymi Snapdragonami. Od lat za punkt honoru bycie pierwszym (lub przynajmniej w czołówce) stawia sobie Xiaomi. MediaTek prezentuje swoje flagowe Dimensity później, dlatego dopiero w październiku.

Przynajmniej tak było do tej pory. Teraz producent układów z Republiki Chińskiej zamierza to zmienić. Do premiery ma dochodzić w podobnych dniach, kiedy robi to amerykańska konkurencja. W ten sposób i pierwsze flagowce z MediaTekiem będą mogły debiutować na rynku wcześniej. Zgodnie z przewidywaniami z Weibo, przynajmniej jeden z duetu Oppo i Vivo powinien skorzystać z nowej okazji. Oczywiście debiut wrześniowy oznacza też większą konkurencję. Wtedy pojawiają się też iPhone'y czy Xiaomi. Zarówno Oppo jak i Vivo mają jednak doświadczenie w konkurowaniu z tymi rywalami.