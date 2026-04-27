MediaTek ma nowe procesory. Dimensity 7450 i 7450X stawiają na łączność

Sprawdzona architektura bez zmian

Tajwański producent nie zdecydował się na rewolucję w budowie samych rdzeni. Nowe układy to odświeżenie serii 7400 z 2025 roku. Procesory zachowały sprawdzoną ośmiordzeniową architekturę z czterema rdzeniami Cortex-A78 o taktowaniu 2,6 GHz. Uzupełniają je cztery energooszczędne rdzenie Cortex-A55, pracujące z częstotliwością 2,0 GHz.

Dalsza część tekstu pod wideo

Za generowanie grafiki w obu modelach odpowiada układ Mali-G615 MC2. MediaTek zastosował tu proces technologiczny klasy 4 nm. Układy wspierają pamięć operacyjną w standardzie LPDDR5, obsługują także szybką pamięć wbudowaną typu UFS 3.1.

Szybsze algorytmy sztucznej inteligencji

Zmiany zaszły w jednostce NPU szóstej generacji. Jej wydajność w stosunku do poprzedników wzrosła o 7%. MediaTek informuje, że poprawę widać podczas zadań związanych z fotografią. Układy mają 12-bitowy procesor obrazu Imagiq 950 ISP. Obsługują on aparaty z matrycami o rozdzielczości do 200 Mpix.

Procesory oferują sprzętowe wykrywanie twarzy oraz redukcję szumów. Wspierają technologię Google Ultra HDR. Pozwala to na zachowanie dużej ilości detali w jasnych i ciemnych partiach zdjęć. Moduły wideo umożliwiają nagrywanie materiałów w rozdzielczości 4K przy 30 klatkach na sekundę z obsługą HDR.

Nowy modem to lepszy zasięg

Główną nowością w układach jest sekcja łączności. Producent zastosował nowy modem 5G w standardzie R17, który zastąpił starszą jednostkę R16. Zmiana zapewnia wyższą efektywność energetyczną podczas korzystania z sieci. Prędkość pobierania danych w optymalnych warunkach sięga 3,27 Gb/s. Układy wykorzystują agregację trzech pasm częstotliwości.

Procesory szybciej odzyskują połączenie po wyjściu ze strefy bez zasięgu. Stabilność transferu w trybie szybkiej kolei wzrosła o 20%. Technologia MediaTek 5G UltraSave 3.0+ zmniejsza zużycie prądu podczas transmisji danych. W kwestii łączności lokalnej, urządzenia oferują wsparcie dla trzypasmowego Wi-Fi 6E oraz standardu Bluetooth 5.4.

Rozwiązania dla graczy i wersja dla składaków

Producent zaimplementował technologie wspierające wirtualną rozrywkę. System MediaTek Adaptive Gaming Technology 3.0 monitoruje parametry urządzenia. Dostosowuje on jakość obrazu do aktualnego obciążenia. Pozwala to utrzymać stabilną liczbę klatek na sekundę. Narzędzie Network Observation System poprawia płynność przełączania między sygnałem Wi-Fi a siecią komórkową.