Masz Allegro Smart? To koniecznie go kup. Dzięki niemu nabędziesz Galaxy S25 za 2650 zł

Oczywiście trzeba tu spełnić jeden warunek: wykupić Allegro Smart. Na szczęście usługa ta kosztuje odpowiednio 14,99 zł za miesiąc, lub 29,90 zł za rok w promocj i, a pokrywa jednocześnie koszty dostawy. W przeciwnym razie nie dostaniemy dostępu do oferty, w której Samsung Galaxy S25 w wariancie 12/128 GB jest do kupienia za jedyne 2649,55 zł .

Samsung Galaxy S25

Specyfikacji tego smartfona chyba nie muszę nikomu przedstawiać. Jest to flagowiec z krwi i kości, który mieści potężna moc w naprawdę małej obudowie. A to dzięki 6,2-calowej matrycy i niezwykle cienkim ramkom dookoła niej. W większości sklepów smartfon ten kosztuje powyżej 3000 zł, lub niewiele mniej. Tu natomiast możecie go kupić za jedyne 2650 zł, co jest śmieszną ceną jak na aktualnego flagowca od Samsunga. Warto się jednak pośpieszyć, ponieważ promocja ta obejmuje jeszcze tylko 36 egzemplarzy.