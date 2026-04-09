Polacy pokochali ten sprzęt z AliExpress. 128 zł i darmowa wysyłka z kraju

Co można kupić za 128 zł? Okazuje się, że całkiem sporo. Na przykład istne centrum multimedialne, jakim jest projektor Magcubic HY300 Pro Plus. I to przy darmowej wysyłce z Polski. Nie ma więc mowy o dodatkowych kosztach.

Paweł Maretycz (Maniiiek)
PAWEł MARETYCZ (MANIIIEK) 19:06
Co zatem dostajemy? Zaskakująco dużo, jak na 128 zł, a jednocześnie na tyle mało, aby nie uznać tej oferty za próbę oszustwa. Krótko mówiąc: czy jest to projektor, który zastąpi Wam telewizor, lub monitor? Oczywiście, że nie. Jest to jednak sprzęt na tyle dobry, aby przy tych sporadycznych sytuacjach, kiedy chcemy coś obejrzeć na dużym ekranie, albo wyświetlić film na suficie leżąc w łóżku, mogli się nim szczerze cieszyć.

Magcubic HY300 Pro Plus Projektor z AliExpress

Projektor ten nie ma wbudowanego akumulatora i wymaga zewnętrznego zasilania. I gdyby nie cena 128 zł uznałbym to za największą wadę urządzenia. Oferuje on rozdzielczość 720p. Oczywiście producent chwali się wsparciem dla 4K, ale to oznacza jedynie, że obraz o tej rozdzielczości jest obsługiwany i wyświetlany w formie HD Ready. Wbudowany głośnik o mocy 5 W powinien być wystarczającym nagłośnieniem podczas seansu.

Projektor XGIMI Horizon S Max 4K UHD (3840 x 2160), Wi-Fi, Bluetooth
0 zł
7879 zł - najniższa cena
Kup teraz 7879 zł
Ekran HISENSE PM100H
0 zł
999 zł - najniższa cena
Kup teraz 999 zł
Projektor XGIMI MoGo 4 + PowerBase Stand Full HD (1920 x 1080), Wi-Fi, Bluetooth
0 zł
2949 zł - najniższa cena
Kup teraz 2949 zł
Projektor oferuje automatyczną korektę trapezową, czego nie polecam, bo przycina przy tym rozdzielczość obrazu. Najlepiej go ustawiać prostopadle do ekranu. Tyczy się to jednak praktycznie wszystkich projektorów na rynku i to po prostu cecha tej kategorii sprzętów, a nie tej jednej sztuki. 

Zaskakująco wypada także jasność. Owszem: to wciąż jedynie 290 ANSI Lumenów, jednak projektory w tym budżecie potrafią oferować poniżej 100 ANSI Lumenów. Dużym plusem urządzenia jest także wbudowany Android 14. Tym samym VOD i YouTube możemy odpalać bezpośrednio z urządzenia. A to wszystko zajedyne 128 zł.

Źródła zdjęć: amirraizat / Shutterstock, AliExpress