Logitech ma nową klawiaturę, której nie trzeba ładować
Logitech pokazał klawiaturę, która rozwiązuje problem ładowania raz na zawsze. Urządzenie działa dzięki światłu i oferuje wygodę, której trudno się oprzeć.
Klawiatura bez kabli i ładowarki
Logitech Signature Slim Solar+ K980 to pełnowymiarowa klawiatura bezprzewodowa, która czerpie energię z dowolnego źródła światła – słonecznego lub sztucznego. Dzięki technologii Logi LightCharge nie trzeba jej podłączać do kabla ani myśleć o ładowaniu.
Po pełnym naładowaniu działa nawet do czterech miesięcy w całkowitej ciemności. Producent podkreśla, że celem było całkowite wyeliminowanie problemu baterii i przerw na zasilanie.
Smukła, wygodna i inteligentna
Signature Slim Solar+ ma minimalistyczny design, blok numeryczny i styl pisania znany z laptopów. Współpracuje z komputerami i urządzeniami mobilnymi w systemach Windows, macOS, ChromeOS, Android i iPadOS. Klawisze Easy-Switch pozwalają przełączać się między trzema urządzeniami jednym ruchem.
Dzięki aplikacji Logi Options+ można spersonalizować skróty i zyskać szybki dostęp do asystentów AI, takich jak Copilot, Gemini czy ChatGPT.
Wersja biznesowa i ekologia
Obok standardowej wersji Logitech przygotował także model K980 for Business, wyposażony w odbiornik Logi Bolt USB-C i wsparcie dla centralnego zarządzania przez Logitech Sync. To rozwiązanie ułatwi życie działom IT i zapewni stabilne połączenie w środowiskach firmowych.
Logitech zadbał też o środowisko. Plastikowe elementy wersji grafitowej pochodzą w 70% z recyklingu. Z kolei bateria ma działać nawet 10 lat, bez potrzeby wymiany.
Dostępność i cena
Logitech Signature Slim Solar+ K980 trafiła dzisiaj, 24 września 2025 roku, do sprzedaży. Wersja uniwersalna kosztuje 469 zł, a biznesowa 549 zł. Klawiatury można kupić w oficjalnym sklepie Logitech i u autoryzowanych partnerów.