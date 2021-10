Logitech przygotował nowe akcesoria dla fanów League of Legends

Właśnie trwają Worldsy 2021, czyli Mistrzostwa Świata, które wyłonią najlepszą drużynę League of Legends. Tymczasem firma Logitech wprowadziła nowe akcesoria dla graczy sygnowane najpopularniejszym tytułem z gatunku MOBA.

Logitech miał w swoim portfolio już akcesoria dla graczy, które powstały przy współpracy z Riot Games. Klawiatura, myszka i słuchawki sygnowane były logo zespołu K/DA, który powinien być dobrze znany miłośnikom League of Legends. Co więcej, klawiaturę G Pro i myszkę G305 mieliśmy okazję nawet przetestować. Teraz oferta poszerza się o kolejne urządzenia, tym razem po prostu z logo League of Legends, chociaż w stylu hextech.

Logitech — akcesoria dla graczy League of Legends

Tym razem nowe akcesoria zostały zaprojektowane z wykorzystaniem charakterystycznego dla League of Legends wyglądy hextech. Do nowej linii należą: zestaw słuchawkowy Logitech G PRO X Gaming Headset, bezprzewodowa mysz Logitech G PRO, mechaniczna klawiatura Logitech G PRO Gaming Keyboard oraz podkładka Logitech G840 XL Gaming Mouse.

Kiedy kochasz grę taką jak League of Legends, zanurzasz się w niej tak, jakby to był Twój prawdziwy świat. Stworzyliśmy tę kolekcję we współpracy z zespołem League of Legends, opierając się na pomyśle połączenia naszych profesjonalnych produktów i technologii z kultowymi wzorami Hextech League of Legends. Zestaw słuchawkowy, klawiatura, mysz i podkładka pod mysz są ubrane w specjalne kolory League, tworząc wyjątkową kolekcję zaprojektowaną tak, aby inspirować do rozgrywek na najwyższym poziomie.

- powiedział Peter Kingsley, CMO firmy Logitech G.

Trudno uznać, aby premiera sprzętu była przypadkowa. Z jednej strony trwają właśnie Mistrzostwa Świata w League of Legends, które wyłonią najlepszą drużynę na naszym globie. Poza tym zbliża się premiera serialu Arcane na Netflixie, w którym hextech odegra prawdopodobnie dużą rolę. To przecież połączenie technologii i magi z uniwersum League of Legeneds, które zasila regiony Piltover oraz Zaun, wokół których będzie kręcić się fabuła.

Wszystkie produkty są dostępne od dzisiaj w oficjalnym sklepie producenta. Zestaw słuchawkowy PRO X Gaming Headset League of Legends Edition będzie sprzedawany w cenie 569 zł, klawiatura PRO Mechanical Gaming Keyboard League of Legends Edition to koszt 569 zł, za mysz PRO Wireless Mouse League of Legends Edition zapłacimy również 569 zł, a podkładka Logitech G840 XL Gaming Mouse Pad League of Legends Edition to wydatek rzędu 219 zł.

