Arcane - nowy trailer serialu League of Legends zdradza część fabuły

Arcane — serial w uniwersum League of Legends, doczekał się nowego trailera, który zdradza co nieco na temat fabuły. Wiemy też, kiedy animacja pojawi się na w serwisie Netflix.

Arcane to nowy serial, który powstał przy współpracy Netflixa oraz Riot Games. Animacja fabularnie umieszczona została w uniwersum niezwykle popularnej gry League of Legends. Już wcześniej wiedzieliśmy, że serial skupi się na przygodach dwóch sióstr, które są doskonale znane fanom LoL-a. Mowa o Jinx oraz Vi. Jednak nowy trailer ujawnia jeszcze więcej na temat fabuły i pokazuje kolejnych herosów z gry.

Arcane — trailer serialu League of Legends

Netfix opublikował nowy trailer serialu Arcane, w którym możemy zobaczyć kilka znanych postaci z League of Legends oraz kilku herosów, których do tej pory jeszcze nie znaliśmy. Na krótkim materiale widzimy między innymi Jinx oraz Vi, które będą głównymi bohaterkami, a także Heimerdingera, Jayce'a, Viktora oraz Caitlyn. Oprócz tego w grze pojawią się też Vander, Silco oraz Mel, których nie ma w same grze. Kto wie, może w przyszłości herosi dołączą do produkcji z gatunku MOBA?

W serialu poznamy losy nie tylko Jinx i Vi, ale przede wszystkim mieszkańców bogatego miasta Piltover oraz biednej, podmiejskiej dzielnicy Zaun. Odkrycie hextechu, czyli sposoby na kontrolowanie magii za pomocą nauki, może zaburzyć panującą do tej pory harmonię. Serial został podzielony na trzy akty, które będą debiutować na Netflixie w mniej więcej tygodniowych odstępach. Pierwszy pojawi się 7 listopada tego roku. Kolejne obejrzymy odpowiednio 13 oraz 20 listopada, za każdym razem o godzinie 19:00 czasu polskiego.

Źródło zdjęć: Netflix

Źródło tekstu: Netflix