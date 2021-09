The Office - znamy datę premiery polskiej wersji serialu

Polska wersja serialu The Office otrzymała oficjalną datę premiery. Wiemy, kiedy obejrzymy humorystyczne przygody pracowników firmy sprzedającej wodę mineralną.

W lipcu Canal+ zaskoczył serialowych maniaków informacją o pracach nad polską wersją hitowego serialu komediowego The Office. Jednak do tej pory nie wiedzieliśmy, kiedy dokładnie trafi on na antenę. To właśnie się zmieniło, bo twórcy ujawnili datę premiery.

The Office — data premiery polskiej wersji

Polska wersja serialu The Office zadebiutuje dokładnie 22 października tego roku. W rolach głównych wystąpią między innymi: Piotr Polak, Vanessa Aleksander, Adam Woronowicz, Kornelia Strzelecka, Mikołaj Matczak i Milena Lisiecka. Reżyserem jest Maciej Bochniak, a scenariusz stworzyli wspólnie Łukasz Sychowicz, Jakub Rużyłło oraz Mateusz Zimnowodzki. Przy okazji ujawnienia daty premiery Canal+ udostępnił krótki teaser serialu:

W polskiej wersji serialu, inaczej niż w pierwowzorze, nie poznamy przygód pracowników firmy sprzedającej akcesoria biurowe. W naszym rodzimym wariancie The Office cała fabuła będzie kręciła się wokół przedsiębiorstwa z Siedlec, które zajmuje się sprzedażą wody mineralnej "Kropliczanka". Firma ostaje przejęta przez nowego właściciela, co wywołuje obawy pracowników. Jedynie szef Michał patrzy na całą sprawę z optymizmem.

