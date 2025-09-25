Lidl kusi miłośników małego AGD. Oferta ważna tylko dziś
Lidl po raz kolejny zachwyca miłośników małego sprzętu AGD. Tym razem, w ramach oferty na produkt dnia, przecenił praktyczną suszarkę do żywności. W sam raz na jesień, kiedy wiele osób rusza na grzybobranie.
Suszarka do grzybów, ale nie tylko
Silvercrest Kitchen Tools Suszarka do żywności - idealna do suszenia grzybów, owoców, mięsa, warzyw i ziół. I to bez dodatku konserwantów. Nadaje się także do suszenia wołowiny Beef Jerky. Niewielka, ale praktyczna. Co najważniejsze, w dniu 25 września (czwartek) 2005, zakupimy ją za jedyne 79 złotych. Zatem wszyscy poszukiwacze suszarki do grzybów mogą wyruszyć do Lidla. Całkiem prawdopodobne, że lepszej okazji zbyt prędko nie będzie.
Produkt z wyjątkowo dobrymi ocenami
Produkt został oceniony dość wysoko przez użytkowników. Większość dała mu notę 5/5.
Nie wahaj się! Świetny produkt do suszenia owoców i warzyw. Łatwy w użyciu.
Jestem bardzo zadowolony z suszarki. Ponieważ maszyna ma pięć poziomów suszenia, zmieści się w niej całkiem sporo owoców. Myślę, że stosunek ceny do jakości jest w porządku.
Suszarka posiada pięć sztaplowanych pojemników, których można używać także pojedynczo. Ma także zabezpieczenie przed przegrzaniem, dzięki wbudowanemu termostatowi.
Posiada moc 250 W. Bardzo łatwa do utrzymania w czystości. Co warto podkreślić, pojemnik oraz podstawę można myć w zmywarce. W sklepie internetowym Lidla suszarka jest dostępna od zaraz. Producent zapewnia także darmowy zwrot w ciągu 30 dni, jeśli urządzenie nie spełni czyichś oczekiwań.