Lidl kusi miłośników małego AGD. Oferta ważna tylko dziś

Suszarka do grzybów, ale nie tylko

Silvercrest Kitchen Tools Suszarka do żywności - idealna do suszenia grzybów, owoców, mięsa, warzyw i ziół. I to bez dodatku konserwantów. Nadaje się także do suszenia wołowiny Beef Jerky. Niewielka, ale praktyczna. Co najważniejsze, w dniu 25 września (czwartek) 2005, zakupimy ją za jedyne 79 złotych. Zatem wszyscy poszukiwacze suszarki do grzybów mogą wyruszyć do Lidla. Całkiem prawdopodobne, że lepszej okazji zbyt prędko nie będzie.

Produkt z wyjątkowo dobrymi ocenami

Produkt został oceniony dość wysoko przez użytkowników. Większość dała mu notę 5/5.

Nie wahaj się! Świetny produkt do suszenia owoców i warzyw. Łatwy w użyciu. zachwala sprzęt przykładowy użytkownik.

Jestem bardzo zadowolony z suszarki. Ponieważ maszyna ma pięć poziomów suszenia, zmieści się w niej całkiem sporo owoców. Myślę, że stosunek ceny do jakości jest w porządku. napisał inny, zadowolony nabywca suszarki.

Suszarka posiada pięć sztaplowanych pojemników, których można używać także pojedynczo. Ma także zabezpieczenie przed przegrzaniem, dzięki wbudowanemu termostatowi.