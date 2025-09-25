Sprzęt

Lidl kusi miłośników małego AGD. Oferta ważna tylko dziś

Lidl po raz kolejny zachwyca miłośników małego sprzętu AGD. Tym razem, w ramach oferty na produkt dnia, przecenił praktyczną suszarkę do żywności. W sam raz na jesień, kiedy wiele osób rusza na grzybobranie.

Anna Kopeć (AnnaKo)
ANNA KOPEć (ANNAKO) 09:16
0
Udostępnij na fb
Udostępnij na X
Lidl kusi miłośników małego AGD. Oferta ważna tylko dziś

Suszarka do grzybów, ale nie tylko

Silvercrest Kitchen Tools Suszarka do żywności - idealna do suszenia grzybów, owoców, mięsa, warzyw i ziół. I to bez dodatku konserwantów. Nadaje się także do suszenia wołowiny Beef Jerky. Niewielka, ale praktyczna. Co najważniejsze, w dniu 25 września (czwartek) 2005, zakupimy ją za jedyne 79 złotych. Zatem wszyscy poszukiwacze suszarki do grzybów mogą wyruszyć do Lidla. Całkiem prawdopodobne, że lepszej okazji zbyt prędko nie będzie.

Dalsza część tekstu pod wideo

Produkt z wyjątkowo dobrymi ocenami

Produkt został oceniony dość wysoko przez użytkowników. Większość dała mu notę 5/5. 

Wybrane okazje dla Ciebie
Reklama
Suszarka do grzybów BLAUPUNKT FDD601
Suszarka do grzybów BLAUPUNKT FDD601
0 zł
259 zł - najniższa cena
Kup teraz 259 zł
Suszarka CONCEPT SO-1020
Suszarka CONCEPT SO-1020
0 zł
268 zł - najniższa cena
Kup teraz 268 zł
Suszarka do grzybów CONCEPT SO1090
Suszarka do grzybów CONCEPT SO1090
0 zł
223 zł - najniższa cena
Kup teraz 223 zł
Advertisement

Nie wahaj się! Świetny produkt do suszenia owoców i warzyw. Łatwy w użyciu.

zachwala sprzęt przykładowy użytkownik.

Jestem bardzo zadowolony z suszarki. Ponieważ maszyna ma pięć poziomów suszenia, zmieści się w niej całkiem sporo owoców. Myślę, że stosunek ceny do jakości jest w porządku.

napisał inny, zadowolony nabywca suszarki. 

Suszarka posiada pięć sztaplowanych pojemników, których można używać także pojedynczo. Ma także zabezpieczenie przed przegrzaniem, dzięki wbudowanemu termostatowi.

Lidl kusi miłośników małego AGD. Oferta ważna tylko dziś
Lidl kusi miłośników małego AGD. Oferta ważna tylko dziś

Posiada moc 250 W. Bardzo łatwa do utrzymania w czystości. Co warto podkreślić, pojemnik oraz podstawę można myć w zmywarce. W sklepie internetowym Lidla suszarka jest dostępna od zaraz. Producent zapewnia także darmowy zwrot w ciągu 30 dni, jeśli urządzenie nie spełni czyichś oczekiwań. 

Lidl przecenił małe AGD. Ten sprzęt teraz dopiero będzie na wagę złota

 

Suszarka do grzybów z Lidla
Image
telepolis
Lidl promocje aktualne promocje lidla promocje lidl promocja w lidl Lidl-Promocja promocja lidl Lidl oferta dnia Lidl produkt dnia suszarka Lidl
Zródła zdjęć: Lech Okoń / Telepolis.pl
Źródła tekstu: Lidl