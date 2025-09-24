Sprzęt

Lidl przecenił małe AGD. Ten sprzęt teraz dopiero będzie na wagę złota

Lidl doskonale wie, czego Polacy potrzebują w danym momencie najbardziej. Nadszedł czas, kiedy to będziemy częściej sięgać po wszelkiego rodzaju urządzenia, które zapewnią nam ciepłe i nieco bardziej sycące posiłki.

Anna Kopeć (AnnaKo)
ANNA KOPEć (ANNAKO) 11:57
Nadeszła pora na air fryer'y

Jesień już tak ma, że zaczynamy powracać po wakacyjnych szaleństwach, do ciepłych posiłków. Stąd sklepy notują większe zapotrzebowanie na urządzenia typu air fryer, czyli frytkownice bezłuszczowe. I słusznie, odżywiać należy się mądrze. A frytkownica beztłuszczowa, jak mało które inne urządzenie kuchenne, pomoże nam stworzyć zdrowy, ale też i pożywny posiłek.

Lidl przecenił bardzo porządny sprzęt z nieco wyższej półki cenowej. Teraz, możemy zakupić Air Fryera Cosori 1700 W za 513,99 złotych. Warto jednak zaznaczyć, że regularna cena tego modelu wynosi 809,99 złotych. 

Użytkownicy są bardzo zadowoleni z działania frytkownicy i gorąco polecają jej zakup. Sprzęt ich zdaniem jest wart swojej ceny i ma szereg zalet. 

Krótki czas gotowania bez oleju. Łatwa do czyszczenia. Jestem bardzo zadowolony.

oto przykładowa recenzja sprzętu.

Łatwa i przejrzysta w obsłudze. Polecam każdemu tę frytkownicę.

zachwala kolejny użytkownik.

Frytkownica ma pojemność 5,5 litra. Moc 1700 W. W zestawie dołączone zostały: ruszt do szaszłyków oraz 5 patyków na szaszłyki.

Urządzenie posiada 11 wstępnie ustawionych programów m.in: do steków, drobiu, owoców morza, mrożonek, frytek, warzyw, chleba i deserów. Panel dotykowy gwarantuje łatwą obsługę.

Air Fryer z Lidla
