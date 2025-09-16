Sprzęt

Lidl rzucił na promocję urządzenie, które rekomenduje 100% klientów

Lidl w ramach produktu dnia przecenił frytkownicę beztłuszczową. I nie byłoby w tym nic szczególnego, gdyby nie fakt, że urządzenie to zostało ocenione przez klientów na 5/5. 

Anna Kopeć (AnnaKo)
ANNA KOPEć (ANNAKO) 09:28
0
Air Fryer idealny na jesienny czas

Jesień oznacza nieco większe zapotrzebowanie na ciepłe posiłki. Co więcej, to czas kiedy zaczyna się szkoła i większość rodziców staje przed zadaniem wymyślania pożywnych i atrakcyjnych obiadów, które często musi przygotować w pośpiechu. 

Frytkownica beztłuszczowa Air Fryer XL jest w dzisiejszym dniu (16 września) do nabycia w sklepie internetowym Lidla za jedyne 239 złotych. Zatem, jeśli akurat wypatrywałeś tego typu urządzenia, jest doskonała okazja, aby je zakupić właśnie teraz. Największą uwagę zwraca nie tyle rodzaj sprzętu, co jednogłośne wyłącznie pozytywne opinie na temat urządzenia. Rzadko się zdarza, aby nie było głosów krytyki, ani żeby użytkownik nie znalazł choć jednej drobnej wady urządzenia. 

Polecam tego Air Fryer'a! Bardzo dobry produkt w rozsądnych pieniądzach. Pojemny kosz 25x25, elegancki design, łatwy w obsłudze i spełnia wszystkie swoje funkcje bez zarzutu. Jestem bardzo zadowolona.

opiniuje produkt jedna z posiadaczek urządzenia.

Koszty energii. To alternatywa dla kuchenki/piekarnika, ponieważ rachunki za prąd mogą być niższe niż w przypadku starego urządzenia.

chwali produkt inna użytkowniczka. 

Masterpro Frytkownica beztłuszczowa Air Fryer XL

To cyfrowa frytkownica powietrzna, o pojemności 8 litrów. Pracuje w zakresie temperatur od 80 do 200 stopni Celsjusza. Została wyposażona w timer do 60 minut, posiada także zabezpieczenia przed przegrzaniem. Frytkownica ma także obudowę oraz uchwyt Cool-Touch. 

Air Fryer z Lidla
telepolis
Zródła zdjęć: Lech Okoń / Telepolis.pl
Źródła tekstu: Lidl