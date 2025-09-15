Pośpiesz się, bo to już ostatnie sztuki. W x-kom 110 zł taniej

Tym właśnie jest MSI MAG 274CXF, którego można kupić już za kilkaset złotych i świetnie dopasuje się do wymagań gracza, który nie dysponuje najpotężniejszym sprzętem, ale ma wysokie ambicje w rozgrywkach sieciowych. Zapasy tego monitora już się kończą, więc x-kom postanowił obniżyć jego cenę do 539 zł.

Dalsza część tekstu pod wideo

MSI MAG 274CXF

Jest to 27-calowy monitor, z matową, zakrzywioną matrycą wykonaną w technologii rapid VA. Dzięki temu możemy liczyć na opóźnienia rzędu 0,5 ms, oraz odświeżanie obrazu 240 Hz, co jest kluczowe dla graczy kochających rozgrywki sieciowe. Rzecz jasna tak tani monitor raczej nie trafi do drogiego zestawu komputerowego. Tym samym jego rozdzielczość wynosząca Full HD jest raczej zaletą, a nie wadą: pozwoli ona grać w natywnej rozdzielczości. A wszystko to za jedyne 539 zł.