Trzyma 8 godzin, a tylko za 49,99 zł w Lidlu. Zimą rozgrzeje lepiej niż kaloryfer
Lidl rozpieszcza ofertą zimowo-jesienną. W najnowszej gazetce znajdziemy doskonałą propozycję dla zmarzluchów i osób, które cenią sobie wygodę na co dzień, zwłaszcza wychodząc z domu. Dodatkowym atutem jest cena. 50 zł za to cudo, to tyle, co nic.
Crivit - ogrzewacz do rąk z funkcją powerbanku dla aktywnych
Ogrzewacz outdoorowy Crivit to idealne rozwiązanie dla osób aktywnych, które spędzają czas na świeżym powietrzu w chłodne dni. Sprawdzi się podczas zimowych spacerów, uprawiania sportów zimowych, wędkowania, turystyki pieszej czy też podczas codziennych aktywności, takich jak oczekiwanie na komunikację miejską w mroźne poranki. Jest również praktycznym pomocnikiem dla miłośników gier komputerowych, którzy borykają się z zimnymi dłońmi podczas długich sesji.
Ogrzewacz Crivit to w istocie powerbank 5200 mAh z dodatkową funkcją generowania ciepła. Urządzenie oferuje trzy stopnie regulacji temperatury, które pozwalają dostosować intensywność ogrzewania do warunków zewnętrznych i indywidualnych preferencji. Maksymalna temperatura robocza osiąga 47°C, co zapewnia przyjemne ciepło bez ryzyka poparzeń. Ogrzewanie odbywa się z obu stron urządzenia, co sprawia, że można je wygodnie trzymać w dłoniach lub umieścić w kieszeni.
Akumulator litowo-jonowy 5200 mAh zapewnia do 8 godzin nieprzerwanej pracy w trybie grzania, a jednocześnie umożliwia podładowanie smartfona, tabletu czy innych urządzeń kompatybilnych z USB. Niska masa (ok 150 g) i niewielkie gabaryty (10,5 x 5,4 x 3,3 mm) sprawiają, że na Marsz Niepodległości, Pasterkę czy Sylwestra można zabrać nawet dwa.
Kup teraz online albo bij się stacjonarnie od 6 listopada
Podgrzewacze trafią do oferty stacjonarnej sieci sklepów Lidl już 6 listopada i będą w niej dostępne do 12 listopada lub do wyczerpania zapasów. Jeśli nie chcesz bić się o ostatnie sztuki, możesz zamówić swój egzemplarz już teraz w sklepie internetowym Lidla. Przydatny gadżet dostępny jest w szarym i pomarańczowym wariancie kolorystycznym.