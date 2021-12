Lidl z ostrą promocją. Elektronika za pół ceny, i to bez kolejek

Sieć Lidl, ruchem wyprzedzającym, zapowiedziała już ofertę na 28 grudnia. Dominują drobiazgi, ale przez to mowa o sprzęcie naprawdę tanim.

Lidl zachęca do wyprzedaży mówiąc o nawet 80 proc. obniżkach. W dziedzinie elektroniki i małego AGD może nie jest aż tak spektakularnie, ale i tak kilka pozycji zasługuje na uwagę.

Pozycja numer jeden to budzik cyfrowy marki własnej Silvercrest, z wbudowaną ładowarką indukcyjną. Urządzenie ma monochromatyczny ekran, na którym wyświetla godzinę, datę, dzień tygodnia i temperaturę, a dzięki wbudowanej cewce, zapewnia możliwość ładowania smartfonu i innych akcesoriów Qi z mocą do 10 W. Będzie dostępne w cenie 49 zł, zamiast 99 zł jak dotychczas.

Idąc dalej, mamy miniaturowy oczyszczacz powietrza do samochodu, OSRAM AirZing Mini. Jest on montowany na magnes i zasilany poprzez USB-C. Przy czym, zdaniem producenta, osiąga wydajność na poziomie 3,5 m³/godz., by wykorzystując światło UVA, zlikwidować do 99 proc. bakterii i większość wirusów. Cenę promocyjną gadżetu ustalono na 49 zł, ponownie przy wyjściowym progu 99 zł. A warto zaznaczyć, że poza Lidlem sprzęt ten bywa jeszcze droższy.

Na zakończenie – osuszacz powietrza, tym razem znów marki Silvercrest. To dość typowy sprzęt w swojej klasie, o relatywnie kompaktowych wymiarach i kondensacyjnej zasadzie działania. Mierzy około 28 x 46 x 24 cm, jak podaje Lidl, i ma zbiornik na wodę o pojemności 2,2 l. Do tego – timer oraz kilka trybów pracy. Zakupiony w ramach promocji, będzie kosztować 199 zł, podczas gdy cena regularna to 349 zł.

Wymienione produkty mają być dostępne od 28 grudnia do wyczerpania zapasów. Tradycyjnie, w wybranych sklepach sieci Lidl. Co jednak warte podkreślenia, każdy z nich pojawi się również w ofercie sklepu internetowego, z możliwością dostawy do domu.

Źródło zdjęć: Shutterstock (Vytautas Kielaitis)

Źródło tekstu: Lidl, oprac. własne