Sprzęt

LG osiągnęło ideał. To będą najlepsze ekrany na rynku

Największy problem OLEDów został właśnie wyeliminowany. A przynajmniej tak twierdzą Koreańczycy, podpierając się brytyjskimi badaniami.

Przemysław Banasiak (Yokai)
PRZEMYSłAW BANASIAK (YOKAI) 17:56
Dodaj do ulubionych źródeł w Google
0
Udostępnij na fb
Udostępnij na X
LG osiągnęło ideał. To będą najlepsze ekrany na rynku
Dodaj do ulubionych źródeł w Google

LG Display ma kolejny argument dla fanów telewizorów. Koreański producent paneli poinformował, że jego matryce OLED otrzymały certyfikat Intertek za perfekcyjną dokładność kolorów przy oświetleniu otoczenia sięgającym 500 luksów. Mówimy już więc nie o sztucznych warunkach i laboratoryjnej ciemni, a raczej dobrze doświetlonym biurku, blacie kuchennym pod lampą czy miejscu do komfortowego czytania.

Dalsza część tekstu pod wideo

Oprócz świetnej czerni i kontrastu zyskamy nowe zalety

Mowa o dużych panelach OLED, czyli takich, które trafiają głównie do telewizorów o przekątnej 48 cali i większych. LG Display podkreśla, że testowane matryce mają poprawnie odwzorowywać zarówno kolor, jak i jasność niezależnie od warunków oglądania oraz wyświetlanych treści. Brzmi odważnie, bo jasne pomieszczenia od lat są pietą achillesową OLEDów.

Wybrane okazje dla Ciebie
Reklama
Telewizor HAIER H55C95EUX 55" OLED 4K 144Hz VRR Google TV Dolby Atmos Dolby Vision HDMI 2.1
Telewizor HAIER H55C95EUX 55" OLED 4K 144Hz VRR Google TV Dolby Atmos Dolby Vision HDMI 2.1
0 zł
5499.99 zł - najniższa cena
Kup teraz 5499.99 zł
Telewizor TCL 98P89K 98" QLED 4K 144Hz Google TV Dolby Atmos Dolby Vision HDMI 2.1
Telewizor TCL 98P89K 98" QLED 4K 144Hz Google TV Dolby Atmos Dolby Vision HDMI 2.1
-1099 zł
7999 zł - najniższa cena
Kup teraz 6900 zł
Telewizor SAMSUNG QE48S90H 48" OLED 4K 165 Hz Tizen TV Dolby Atmos HDMI 2.1
Telewizor SAMSUNG QE48S90H 48" OLED 4K 165 Hz Tizen TV Dolby Atmos HDMI 2.1
0 zł
6799 zł - najniższa cena
Kup teraz 6799 zł
Advertisement

Koreańczycy mówią o 100% dokładności. Testy miały obejmować różne plansze kontrolne, a panele zachowywały spójność obrazu bez względu na użyty wzorzec. Zwrócono też uwagę na brak zjawiska tzw. "color cross-talk", czyli przenikania koloru pomiędzy sąsiednimi obszarami obrazu.

Warto jednak zachować odrobinę ostrożności. Intertek to duża brytyjska firma zajmująca się testami i certyfikacją, akredytowana zgodnie z ISO/IEC 17025, ale w komunikacie nie podano szczegółowego opisu procedury testowej. Dodatkowo w świecie telewizorów certyfikacja wciąż wygląda gorzej niż w przypadku monitorów, co potwierdza np. sytuacja z HDR.

Nie zmienia to faktu, że to ważna deklaracja. LG Display produkuje panele nie tylko dla siebie, ale też dla wielu innych znanych firm, takich jak Apple, Dell, Sony czy ASUS. A więc jeśli nowe OLEDy będą faktycznie tak dobre, to skorzysta na tym wielu konsumentów.

LG UltraGear 32GS95UV-B (31,5", 4K, 240 Hz, OLED)
Image
telepolis
korea południowa LG OLED telewizor Intertek
Źródła zdjęć: LG
Źródła tekstu: LG, Oprac. własne