LG osiągnęło ideał. To będą najlepsze ekrany na rynku

LG Display ma kolejny argument dla fanów telewizorów. Koreański producent paneli poinformował, że jego matryce OLED otrzymały certyfikat Intertek za perfekcyjną dokładność kolorów przy oświetleniu otoczenia sięgającym 500 luksów. Mówimy już więc nie o sztucznych warunkach i laboratoryjnej ciemni, a raczej dobrze doświetlonym biurku, blacie kuchennym pod lampą czy miejscu do komfortowego czytania.

Dalsza część tekstu pod wideo

Oprócz świetnej czerni i kontrastu zyskamy nowe zalety

Mowa o dużych panelach OLED, czyli takich, które trafiają głównie do telewizorów o przekątnej 48 cali i większych. LG Display podkreśla, że testowane matryce mają poprawnie odwzorowywać zarówno kolor, jak i jasność niezależnie od warunków oglądania oraz wyświetlanych treści. Brzmi odważnie, bo jasne pomieszczenia od lat są pietą achillesową OLEDów.

Koreańczycy mówią o 100% dokładności. Testy miały obejmować różne plansze kontrolne, a panele zachowywały spójność obrazu bez względu na użyty wzorzec. Zwrócono też uwagę na brak zjawiska tzw. "color cross-talk", czyli przenikania koloru pomiędzy sąsiednimi obszarami obrazu.

Warto jednak zachować odrobinę ostrożności. Intertek to duża brytyjska firma zajmująca się testami i certyfikacją, akredytowana zgodnie z ISO/IEC 17025, ale w komunikacie nie podano szczegółowego opisu procedury testowej. Dodatkowo w świecie telewizorów certyfikacja wciąż wygląda gorzej niż w przypadku monitorów, co potwierdza np. sytuacja z HDR.