Aplikacje

mObywatel rośnie w siłę. Nowe funkcje już w drodze

Rząd przyjął nowe rozporządzenie, które znacząco rozszerzy możliwości aplikacji mObywatel. Oznacza to kolejne dokumenty i usługi dostępne z poziomu smartfonu.

Marian Szutiak (msnet)
MARIAN SZUTIAK (MSNET) 17:21
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mObywatel rośnie w siłę. Nowe funkcje już w drodze
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Nowe podstawy pod rozwój aplikacji

Rada Ministrów przyjęła przepisy, które pozwolą mObywatelowi sięgać do większej liczby rejestrów publicznych. To techniczna, ale kluczowa zmiana. Dzięki niej aplikacja ma zyskać zupełnie nowe funkcje i dokumenty.

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Dziś przyspieszamy. Rozporządzenie, które we wtorek przyjęła Rada Ministrów, to fundament pod udostępnienie kolejnych usług w mObywatelu – mDyplomy, świadectwa zawodowe rzeczoznawców, geodetów i ratowników medycznych, rozwój ksiąg wieczystych, nowe funkcje dla kierowców i portal poparcia. mObywatel rozwija się szybciej niż jakakolwiek inna aplikacja rządowa w Europie. A dziś korzysta z niego już ponad 12 milionów Polaków.

powiedział Dariusz Standerski, wiceminister cyfryzacji

Dyplom uczelni w telefonie

Jedną z najważniejszych nowości będą tak zwane mDyplomy. Absolwenci uczelni wyższych zyskają możliwość okazania dyplomu i suplementu bezpośrednio w aplikacji. System obejmie także stopnie naukowe – doktoraty i habilitacje.

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Dane będą pobierane z systemu POL-on, czyli centralnej bazy szkolnictwa wyższego. Ma to oznaczać koniec konieczności noszenia papierowych dokumentów w wielu sytuacjach.

mObywatel rośnie w siłę. Nowe funkcje już w drodze

Nowe dokumenty i funkcje dla kierowców

mObywatel rozszerzy się również o dokumenty zawodowe. W aplikacji pojawią się uprawnienia między innymi dla rzeczoznawców majątkowych, geodetów, kartografów oraz ratowników medycznych.

Kierowcy dostaną natomiast dostęp do nowych informacji. Sprawdzą na przykład, czy obowiązuje ich okres próbny, kiedy się rozpoczął i kiedy się kończy. Aplikacja pokaże też ewentualne zakazy prowadzenia pojazdów.

Poparcie wyborcze bez papieru

Nowością będzie także możliwość elektronicznego popierania kandydatów w wyborach. Dotyczy to wyborów parlamentarnych, prezydenckich oraz do Parlamentu Europejskiego.

Funkcja ruszy po ogłoszeniu wyborów. Pełnomocnicy komitetów wyborczych otrzymają dodatkowo dostęp do danych i wyników zbiórki podpisów.

mObywatel rośnie w siłę. Nowe funkcje już w drodze

Księgi wieczyste i dane firm

Zmiany obejmą również usługę Ksiąg Wieczystych. Użytkownicy zobaczą podstawowe dane adresowe nieruchomości pobierane z centralnej bazy.

Zaktualizowane zostaną także informacje z CEIDG oraz innych rejestrów publicznych, co ma poprawić spójność danych dostępnych w aplikacji.

mObywatel rośnie w szybkim tempie

Rozwój aplikacji wyraźnie przyspieszył w ostatnich latach. Liczba użytkowników wzrosła z 5,7 mln do ponad 12 mln w ciągu 2,5 roku. W tym czasie dodano aż 89 nowych usług i funkcji.

Nowe możliwości będą wprowadzane etapami. Harmonogram zmian można śledzić na oficjalnej stronie projektu.

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Źródła zdjęć: Marian Szutiak / Telepolis.pl, gov.pl, Studio W66 / Shutterstock.com
Źródła tekstu: Ministerstwo Cyfryzacji