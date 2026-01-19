Sprzęt

Laptop z OLED i kilka stów w kieszeni. Ta promocja robi robotę

Nie każdy potrzebuje laptopa do gier. Dla wielu osób kluczowy jest świetny ekran, czas pracy na baterii, niska waga i wydajność w pracy. W to wszystko idealnie wpasowuje się Lenovo Yoga Slim 7 14AKP10.

Paweł Maretycz (Maniiiek)
PAWEł MARETYCZ (MANIIIEK) 12:38
A tak się akurat składa, że można go dziś kupić w świetnej promocji za 3999 zł. I chociaż jak już pisałem, nie jest to laptop dla graczy, tak Radeon 860M, którego znajdziemy na pokładzie, przekłada się na to, że bez problemu zagramy na nim nawet w nowsze tytuły, chociaż rzecz jasna na stosunkowo niskich ustawieniach i z przyciętą rozdzielczością.

Lenovo Yoga Slim 7 14AKP10 Z ekranem OLED

Lenovo Yoga Slim 7 14AKP10

Co nie zmienia faktu, że i tak grafika będzie się świetnie prezentowała na jego 14-calowym panelu OLED z pokryciem kolorów na poziomie 100% palety sRGB. Oczywiście OLED-y często mają pewną wadę: niską jasność. Jednak ta nie jest tu problemem, ponieważ ekran osiąga do 500 nitów, co jak na laptop jest świetnym wynikiem.

Jeśli chodzi o procesor, to mamy tu  AMD Ryzen AI 7 350, którego wspiera 16 GB RAM DDR5 6400 MHz. Na dane znajdziemy natomiast 512 GB NVMe. Wszystko to przy mocnej, 70 Wh baterii i wadze, która wynosi jedynie 1,19 kg, może być Wasze za jedyne 3999 zł.

Lenovo Yoga Slim 7 14AKP10 Z ekranem OLED

Nie jest to tekst sponsorowany, ani taki, który powstał ze współpracy ze sklepem. Warto więc pamiętać, że promocje są ograniczone czasowo, a liczba sztuk produktów nimi objętych jest ograniczona.

lenovo laptopy Lenovo Yoga Slim 7 14AKP10 Lenovo Yoga Slim 7
Zródła zdjęć: Lenovo