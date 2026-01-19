Laptop z OLED i kilka stów w kieszeni. Ta promocja robi robotę
Nie każdy potrzebuje laptopa do gier. Dla wielu osób kluczowy jest świetny ekran, czas pracy na baterii, niska waga i wydajność w pracy. W to wszystko idealnie wpasowuje się Lenovo Yoga Slim 7 14AKP10.
A tak się akurat składa, że można go dziś kupić w świetnej promocji za 3999 zł. I chociaż jak już pisałem, nie jest to laptop dla graczy, tak Radeon 860M, którego znajdziemy na pokładzie, przekłada się na to, że bez problemu zagramy na nim nawet w nowsze tytuły, chociaż rzecz jasna na stosunkowo niskich ustawieniach i z przyciętą rozdzielczością.
Lenovo Yoga Slim 7 14AKP10
Co nie zmienia faktu, że i tak grafika będzie się świetnie prezentowała na jego 14-calowym panelu OLED z pokryciem kolorów na poziomie 100% palety sRGB. Oczywiście OLED-y często mają pewną wadę: niską jasność. Jednak ta nie jest tu problemem, ponieważ ekran osiąga do 500 nitów, co jak na laptop jest świetnym wynikiem.
Jeśli chodzi o procesor, to mamy tu AMD Ryzen AI 7 350, którego wspiera 16 GB RAM DDR5 6400 MHz. Na dane znajdziemy natomiast 512 GB NVMe. Wszystko to przy mocnej, 70 Wh baterii i wadze, która wynosi jedynie 1,19 kg, może być Wasze za jedyne 3999 zł.
Nie jest to tekst sponsorowany, ani taki, który powstał ze współpracy ze sklepem. Warto więc pamiętać, że promocje są ograniczone czasowo, a liczba sztuk produktów nimi objętych jest ograniczona.