Lenovo ThinkPad T14s Gen 6 może być Twój kilka tysięcy złotych taniej
Lenovo ThinkPad T14s Gen 6 to laptop z olbrzymim rozstrzałem cenowym w różnych sklepach. I nawet jeśli mówimy o tej samej specyfikacji.
Bez wątpienia jednak najtańszy jest on w Media Expert, gdzie może być Wasz za jedyne 4999 zł. Mowa jest tu o naprawdę ciekawej maszynie. Mocna bateria, cicha praca, solidna konstrukcja i niska waga 1,24 kg sprawiają, że jest on konkurentem dla MacBooka Air M4, jednak z tą różnicą, że pracuje on pod kontrolą Windowsa 11.
A dokładniej wersji pod ARM tego systemu. A to dlatego, że mamy tu do czynienia z maszyną działającą pod kontrolą układu Snapdragon X Elite X1E-78-100, którego wspiera 32 GB RAM. Nie można także pominąć tu kwestii pamięci na dane użytkownika, której jest 1 TB.
Oczywiście nie jest to sprzęt dla każdego. Rzecz jasna gracze raczej wiedzą, że powinni omijać ultrabooki. Sęk w tym, że nie wszystkie aplikacje na Windowsa radzą sobie dobrze z procesorami ARM. Jeśli jednak to, z czego wy korzystacie, nie sprawia problemów na tej platformie, to będziecie bardziej, niż zadowoleni. A to wszystko za 4999 zł.
Nie jest to tekst sponsorowany, ani taki, który powstał ze współpracy ze sklepem. Warto więc pamiętać, że promocje są ograniczone czasowo, a liczba sztuk produktów nimi objętych jest ograniczona.