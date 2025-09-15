Lenovo ThinkPad T14s Gen 6 może być Twój kilka tysięcy złotych taniej

Bez wątpienia jednak najtańszy jest on w Media Expert, gdzie może być Wasz za jedyne 4999 zł. Mowa jest tu o naprawdę ciekawej maszynie. Mocna bateria, cicha praca, solidna konstrukcja i niska waga 1,24 kg sprawiają, że jest on konkurentem dla MacBooka Air M4, jednak z tą różnicą, że pracuje on pod kontrolą Windowsa 11.

Lenovo ThinkPad T14s Gen 6

A dokładniej wersji pod ARM tego systemu. A to dlatego, że mamy tu do czynienia z maszyną działającą pod kontrolą układu Snapdragon X Elite X1E-78-100, którego wspiera 32 GB RAM. Nie można także pominąć tu kwestii pamięci na dane użytkownika, której jest 1 TB.

Oczywiście nie jest to sprzęt dla każdego. Rzecz jasna gracze raczej wiedzą, że powinni omijać ultrabooki. Sęk w tym, że nie wszystkie aplikacje na Windowsa radzą sobie dobrze z procesorami ARM. Jeśli jednak to, z czego wy korzystacie, nie sprawia problemów na tej platformie, to będziecie bardziej, niż zadowoleni. A to wszystko za 4999 zł.