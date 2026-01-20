5099 zł za potwora. Gracze będą wniebowzięci

I tak właśnie jest w przypadku Lenovo LOQ 15IRX10. Nie jest to najwyższa możliwa półka wydajnościowa, jednak mówimy o naprawdę potężnie doposażonym sprzęcie, który nie wymaga dalszych inwestycji w pamięć masową, operacyjną, ani system. Warto bowiem podkreślić, że w niektórych sklepach jest on dostępny bez niego, a tu znajduje się Windows 11 Home Edition.

Lenovo LOQ 15IRX10

Klasycznie zacznijmy od ekranu. Jest to 15,6-calowy, matowy panel IPS o odświeżaniu 144 Hz. Mamy więc nacisk na płynność, a nie rozdzielczość, co świetnie się komponuje z pozostałymi parametrami. Sercem urządzenia jest 10-rdzeniowy Intel Core i5 13gen 13450HX, którego wspiera 32 GB RAM DDR5 4800 MHz pod postacią dwóch kości po 16 GB, czyli maksymalna ilość obsługiwana przez jego płytę główną. Na dane przeznaczono natomiast 1 TB NVMe.

Kluczowa w tego typu sprzęcie jest natomiast karta graficzna. Tu mamy RTX 5050 z 8 GB vRAM o mocy do 100 W. Wszystko to jest zamknięte w 2,3-cm obudowie, która zapewnia równowagę pomiędzy smukłym rozmiarem a przyzwoitym chłodzeniem i waży 2,4 kg. Lenovo LOQ 15IRX10 kupicie za 5099 zł.