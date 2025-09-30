Tego laptopa kupisz za 999 zł i będzie to najlepszy, lub najgorszy sprzęt w Twoim życiu

Chrome OS to specyficzny system dla specyficznych osób. Jeśli większość czasu spędzasz w przeglądarce i korzystasz jedynie z rozwiązań webowych, zwłaszcza skupionych w ekosystemie Google, chociaż niekoniecznie tylko ich, to będzie to idealny sprzęt dla Ciebie. Jeśli wszystkie aplikacje, które są Ci potrzebne, są także w Google Play, albo na Linuksie, to również powinieneś być zadowolony. Jeśli jednak potrzebne ci są programy ze środowiska Windows, lub MacOS, to… szukaj dalej.