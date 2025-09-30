Tego laptopa kupisz za 999 zł i będzie to najlepszy, lub najgorszy sprzęt w Twoim życiu
Nie jest to urządzenie dla każdego. Jeśli jednak wpasowuje się w Twój profil korzystania z laptopa, to będziesz bardziej, niż zadowolony.
Chrome OS to specyficzny system dla specyficznych osób. Jeśli większość czasu spędzasz w przeglądarce i korzystasz jedynie z rozwiązań webowych, zwłaszcza skupionych w ekosystemie Google, chociaż niekoniecznie tylko ich, to będzie to idealny sprzęt dla Ciebie. Jeśli wszystkie aplikacje, które są Ci potrzebne, są także w Google Play, albo na Linuksie, to również powinieneś być zadowolony. Jeśli jednak potrzebne ci są programy ze środowiska Windows, lub MacOS, to… szukaj dalej.
Lenovo Chromebook Plus IP Slim 3-14
W cenie 999 zł dostajemy tu 14-calową, matową matrycę Full HD, układ Intel i3-N305, 8 GB RAM i 128 GB pamięci wewnętrznej. A to wszystko przy niezwykle wygodnej klawiaturze, niskiej wadze 1,5 kg i długim czasie pracy na baterii.
Najważniejsze jest jednak szybkie i płynne działanie systemu, co przy cenie 999 zł jest ewenementem na rynku laptopów z Windowsem.
Nie jest to tekst sponsorowany, ani taki, który powstał ze współpracy ze sklepem. Warto więc pamiętać, że promocje są ograniczone czasowo, a liczba sztuk produktów nimi objętych jest ograniczona.