Miniaturowa latarka tak mocna, że aż rzepak dojrzewa. Ostatnia szansa na AliExpress

Zwłaszcza że idzie lato, w tym letnie przygody, a latarka, która je przetrwa i nie zawiedzie w trakcie, może być bardzo ważnym ich elementem. Tu do gry wchodzi Wurkkos TD07. Latarka, którą można opisać frazą: mała, ale wariatka. A dziś możecie ją kupić za jedyne 146,48 zł z kodem PLAFF03.

Wurkkos TD07, potężna latarka z AliExpress

Jest to miniaturowa latarka o długości zaledwie 99 mm. Mimo to jest w stanie emitować strumień światła o wysokiej jasności 1300 lumenów na efektywną długość 479 metrów. Oczywiście w swoim najjaśniejszym trybie. W energooszczędnym jest w stanie świecić nawet przez 75 godzin.

Co więcej, latarka ta spełnia normy IP68, nie jest jej więc straszny pył, ulewny deszcz, ani nawet sporadyczne kąpiele w wodzie. Jest także odporna na upadki z wysokości do 1 metra.