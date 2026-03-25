Sprzęt

Miniaturowa latarka tak mocna, że aż rzepak dojrzewa. Ostatnia szansa na AliExpress

Fakt, że w niemal każdym smartfonie mamy latarkę, jest naprawdę świetny. Jednak strumień światła z niej nie za bardzo się nadaje do użytku zewnętrznego. Dodatkowo zużywa baterię w naszym urządzeniu, co też nie pomaga. Warto więc mieć także drugą, zwykłą latarkę.

Paweł Maretycz (Maniiiek)
PAWEł MARETYCZ (MANIIIEK) 12:52
1
Udostępnij na fb
Udostępnij na X
Telepolis.pl
Miniaturowa latarka tak mocna, że aż rzepak dojrzewa. Ostatnia szansa na AliExpress

Zwłaszcza że idzie lato, w tym letnie przygody, a latarka, która je przetrwa i nie zawiedzie w trakcie, może być bardzo ważnym ich elementem. Tu do gry wchodzi Wurkkos TD07. Latarka, którą można opisać frazą: mała, ale wariatka. A dziś możecie ją kupić za jedyne 146,48 zł z kodem PLAFF03.

Dalsza część tekstu pod wideo
Wurkkos TD07 Z kodem PLAFF03

Wurkkos TD07, potężna latarka z AliExpress

Miniaturowa latarka tak mocna, że aż rzepak dojrzewa. Ostatnia szansa na AliExpress

Jest to miniaturowa latarka o długości zaledwie 99 mm. Mimo to jest w stanie emitować strumień światła o wysokiej jasności 1300 lumenów na efektywną długość 479 metrów. Oczywiście w swoim najjaśniejszym trybie. W energooszczędnym jest w stanie świecić nawet przez 75 godzin. 

Co więcej, latarka ta spełnia normy IP68, nie jest jej więc straszny pył, ulewny deszcz, ani nawet sporadyczne kąpiele w wodzie. Jest także odporna na upadki z wysokości do 1 metra. 

Wurkkos TD07 Z kodem PLAFF03

Jeśli chodzi o zasilanie, to znajdziemy w środku wymienne ogniwo 18350, które możemy ładować przez złącze USB-C w samej latarce. Warto jednak pamiętać, że urodzinowa promocja AliExpress kończy się dziś, czyli 25 marca. Warto się więc pośpieszyć. 

Image
telepolis
aliexpress latarka Wurkkos TD07
Źródła zdjęć: Aliexpress