Sprzęt

Laptop z matrycą OLED za jedyne 2499 zł. Tej okazji nie możesz przegapić

Przez lata matryce OLED można było znaleźć tylko w tych naprawdę drogich laptopach. To się zmieniło, jednak wciąż mowa o okolicach 3000 zł za najtańszy sprzęt z takim ekranem. Na szczęście są promocje.

Paweł Maretycz (Maniiiek)
PAWEł MARETYCZ (MANIIIEK) 12:45
0
Należy to zaznaczyć na starcie: chociaż dzięki OLED-owi gry wyglądają fenomenalnie, to trudno tu mówić o maszynce do grania. A to dlatego, że do dyspozycji mamy jedynie zintegrowany GPU, zespolony z układem i5-13420H. Chociaż rzecz jasna wiele starszych gier i indyków ruszy na takiej konfiguracji bez problemu. Jest to jednak głównie laptop do internetu i multimediów. 

Lenovo IdeaPad Slim 3i OLED Genialny ekran w budżetowej cenie

Lenovo IdeaPad Slim 3i OLED

Zacznijmy od matrycy: jest to 15,1-calowa tafla o rozdzielczości 2560 × 1600 pikseli (WQXGA) i z odświeżaniem 165 Hz. Jak na laptopa ma także wysoką jasność, bo aż 500 nitów. Cechuje się także pokryciem barw 100% DCI-P3 HDR True Black 600. Wewnątrz znajdziemy 16 GB RAM DDR5 o taktowaniu 4800 MHz. Pamięć tę możemy rozbudować do 24 GB. Jeśli chodzi o pamięć na pliki, to tej dostajemy 512 GB. A to wszystko przy wadze 1,49 kg.

Mowa więc o laptopie, który świetnie sprawdzi się do szkoły, lub na studia. Zwłaszcza w przypadku osób, które pracują z obrazem. A wszystko to za jedyne 2499 zł

Lenovo IdeaPad Slim 3i OLED Genialny ekran w budżetowej cenie

Nie jest to tekst sponsorowany, ani taki, który powstał ze współpracy ze sklepem. Warto więc pamiętać, że promocje są ograniczone czasowo, a liczba sztuk produktów nimi objętych jest ograniczona.

Zródła zdjęć: Lenovo