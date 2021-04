Planujesz wydobywać kryptowalutę Chia? Stracisz gwarancję na dysk

Kryptowaluta Chia, którą wydobywa się za pomocą miejsca na dysku, zyskuje na coraz większej popularności. Producenci nośników SSD uprzedzają jednak, że to sposób na utratę gwarancji.

Już kilkukrotnie wspominaliśmy o nowej kryptowalucie o nazwie Chia, którą - w dużym uproszczeniu - wydobywa się za pomocą wolnej przestrzeni na dysku. W jej przypadku niepotrzebne są wydajne karty graficzne, procesory, nie wspominając już o koparkach ASIC. Z tego powodu w Chinach już zaczyna brakować dysków serwerowych, które cechują się największą żywotnością, ale powoli odbija się to także na nośnikach SSD. Producenci postanowili zareagować i ostrzec potencjalnych górników.

Wydobywanie Chia a gwarancja na dysk?

Wydobywanie Chia wymaga jak najwięcej miejsca na dysku, aby przeprowadzać mnóstwo operacji zapisywania i odczytywania danych. Właśnie dlatego wyprzedają się głównie nośniki nie tylko szybkie, ale przede wszystkim trwałe. Pomimo tego niektórzy postanowili wykorzystać do tego dyski SSD, co nie uszło uwadze producentów. Firma GALAX postanowiła ostrzec klientów, że wykorzystywanie ich produktów do wydobywania Chia może oznaczać utratę gwarancji.

Jeśli użytkownicy używają naszych dysków SSD do kopania kryptowalut i innych nietypowych operacji, gdzie wielkość zapisu danych jest znacznie większa niż standardowa do codziennego użytku, a dysk SSD spowolni lub ulegnie uszkodzeniu z powodu nadmiernej ilości zapisywanych danych, to gwarancja może nie obowiązywać. Jeśli szkody, zgodnie z wynikami testów, mają charakter jakościowy, mamy prawo odmówić świadczenia usług gwarancyjnych. Prawo do ostatecznej interpretacji przysługuje firmie.

- poinformowała firma GALAX.

Na razie na podobny krok nie zdecydowali się inni producenci dysków SSD, ale to prawdopodobnie tylko kwestia czasu. Żadna firma nie chce naprawiać sprzętów, które zostały uszkodzone niejako z winy samych użytkowników, ponieważ ci używali ich niezgodnie z przeznaczeniem. To trochę tak, jakby przez cały czas trzymać silnik w aucie na maksymalnych obrotach i mieć pretensje, że ten w końcu się zepsuł.

