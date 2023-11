Tania klawiatura mechaniczna, której nie trzeba się wstydzić

Szukasz nowej klawiatury mechanicznej? Nie chcesz dużo wydawać i nie lubisz gamingowej stylistyki? Nie ma sprawy! Cherry ma coś dla Ciebie.

Cherry to jeden z czołowych producentów na rynku przełączników mechanicznych. Ich rozwiązania znajdziemy w wielu drogich konstrukcjach. A najnowszym rozwiązaniem są zaprezentowane w sierpniu przełączniki MX2A, które mogą pochwalić się lepsza kulturą pracy i żywotnością do 100 milionów kliknięć.

Cherry KC 200 MX kosztuje około 399 złotych

A tak się składa, że Cherry poinformowało o rozszerzeniu swojej oferty klawiatur o nowy, minimalistyczny model bez podświetlenia RGB LED. Skierowany jest on bardziej do pracy i pisania, aniżeli do grania.

Cherry KC 200 MX to pełnowymiarowa, przewodowa klawiatura mechaniczna o szerokości 430 i wysokości 39 milimetrów oraz masie około 822 gramów. Konsumenci mają do wyboru różne typy switchy, w tym MX2A Silent Red i MX2A Brown. Nakładki na klawisze wykonano z ABS, a oznaczenia wygrawerowano laserowo.

Opisywany sprzęt doczekał się metalowej obudowy i do wyboru są dwa warianty kolorystyczne - czarno-brązowy oraz biało-srebrny. Brak tutaj podświetlenia LED, oprócz diod sygnalizujących dla funkcji Capslock, Scroll i Num Lock. Nie zabrakło też dodatkowych klawiszy multimedialnych, a przewód USB jest w oplocie.

Klawiatura Cherry KC 200 MX trafiła już do pierwszych zagranicznych sklepów. Sugerowana cena to 90 dolarów, czyli około 365 złotych. W Europie bliżej jednak do 399 złotych, ale nadal całkiem tanio.

