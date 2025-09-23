Intel przechodzi do ofensywy. Poszukiwani są specjaliści
Chociaż amerykański gigant nie radzi sobie w ostatnich kilkunastu miesiącach najlepiej, to nie znaczy że chowa głowę w piasek i ogranicza działalność.
Intel najwyraźniej nie porzucił ambicji związanych z rynkiem kart graficznych. W sieci pojawiła się nowa oferta pracy, w której Niebiescy poszukują inżyniera ds. wydajności SoC. Stanowisko to dotyczy produktów dla komputerów stacjonarnych, co jednoznacznie sugeruje, że Amerykanie nadal rozwijają własne GPU dla graczy.
Intel ARC Celestial i Druid są nadal w planach
Najnowsza seria Intel ARC Battlemage doczekała się tylko dwóch konsumenckich modeli wydanych jeszcze pod koniec ubiegłego roku - ARC B570 oraz ARC B580. I chociaż wiemy, że trwają prace nad ARC B770 (i być może ARC B780) to wciąż brak oficjalnej mapy wydawniczej. Zamiast tego ukazały się układy do stacji roboczych - ARC Pro B50 i B60.
Wiele osób podejrzewało, że Intel wycofa się z rynku GPU po wejściu we współpracę z NVIDIĄ. W końcu efektem tej kooperacji maja być procesory z układami GeForce RTX. Amerykański gigant wyjaśnił jednak, że nadal chce rozwijać swoje architektury, które mają być przystępniejsze cenowo. Nie wszyscy w to wierzyli, ale omawiana oferta pracy dobitnie to potwierdza.
Obecnie oprócz wspomnianej wcześniej karty graficznej ARC B770, opracowywane są już kolejne generacje - Celestial oraz Druid. Jednak ich premiera jest jeszcze odległa i nie pojawiły się nawet szczątkowe informacje o specyfikacji. Więcej światła rzucą dopiero mobilne CPU, gdzie Niebiescy często testują nowe architektury w okrojonej formie jako iGPU.