Intel przechodzi do ofensywy. Poszukiwani są specjaliści

Intel najwyraźniej nie porzucił ambicji związanych z rynkiem kart graficznych. W sieci pojawiła się nowa oferta pracy, w której Niebiescy poszukują inżyniera ds. wydajności SoC. Stanowisko to dotyczy produktów dla komputerów stacjonarnych, co jednoznacznie sugeruje, że Amerykanie nadal rozwijają własne GPU dla graczy.

Intel ARC Celestial i Druid są nadal w planach

Najnowsza seria Intel ARC Battlemage doczekała się tylko dwóch konsumenckich modeli wydanych jeszcze pod koniec ubiegłego roku - ARC B570 oraz ARC B580. I chociaż wiemy, że trwają prace nad ARC B770 (i być może ARC B780) to wciąż brak oficjalnej mapy wydawniczej. Zamiast tego ukazały się układy do stacji roboczych - ARC Pro B50 i B60.

Wiele osób podejrzewało, że Intel wycofa się z rynku GPU po wejściu we współpracę z NVIDIĄ. W końcu efektem tej kooperacji maja być procesory z układami GeForce RTX. Amerykański gigant wyjaśnił jednak, że nadal chce rozwijać swoje architektury, które mają być przystępniejsze cenowo. Nie wszyscy w to wierzyli, ale omawiana oferta pracy dobitnie to potwierdza.