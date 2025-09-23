Sprzęt

Intel przechodzi do ofensywy. Poszukiwani są specjaliści

Chociaż amerykański gigant nie radzi sobie w ostatnich kilkunastu miesiącach najlepiej, to nie znaczy że chowa głowę w piasek i ogranicza działalność.

Przemysław Banasiak (Yokai)
PRZEMYSłAW BANASIAK (YOKAI) 21:54
0
Udostępnij na fb
Udostępnij na X
Intel przechodzi do ofensywy. Poszukiwani są specjaliści

Intel najwyraźniej nie porzucił ambicji związanych z rynkiem kart graficznych. W sieci pojawiła się nowa oferta pracy, w której Niebiescy poszukują inżyniera ds. wydajności SoC. Stanowisko to dotyczy produktów dla komputerów stacjonarnych, co jednoznacznie sugeruje, że Amerykanie nadal rozwijają własne GPU dla graczy.

Dalsza część tekstu pod wideo

Intel ARC Celestial i Druid są nadal w planach

Najnowsza seria Intel ARC Battlemage doczekała się tylko dwóch konsumenckich modeli wydanych jeszcze pod koniec ubiegłego roku - ARC B570 oraz ARC B580. I chociaż wiemy, że trwają prace nad ARC B770 (i być może ARC B780) to wciąż brak oficjalnej mapy wydawniczej. Zamiast tego ukazały się układy do stacji roboczych - ARC Pro B50 i B60.

Wybrane okazje dla Ciebie
Reklama
Karta graficzna GIGABYTE GeForce RTX 5060 Ti Aero OC 8GB DLSS 4
Karta graficzna GIGABYTE GeForce RTX 5060 Ti Aero OC 8GB DLSS 4
0 zł
1996.27 zł - najniższa cena
Kup teraz 1996.27 zł
Karta graficzna MSI GeForce RTX 5060 Gaming 8GB OC DLSS 4
Karta graficzna MSI GeForce RTX 5060 Gaming 8GB OC DLSS 4
0 zł
1463.59 zł - najniższa cena
Kup teraz 1463.59 zł
Karta graficzna GIGABYTE GeForce RTX 5060 Eagle OC 8GB DLSS 4
Karta graficzna GIGABYTE GeForce RTX 5060 Eagle OC 8GB DLSS 4
0 zł
1294.56 zł - najniższa cena
Kup teraz 1294.56 zł
Advertisement

Wiele osób podejrzewało, że Intel wycofa się z rynku GPU po wejściu we współpracę z NVIDIĄ. W końcu efektem tej kooperacji maja być procesory z układami GeForce RTX. Amerykański gigant wyjaśnił jednak, że nadal chce rozwijać swoje architektury, które mają być przystępniejsze cenowo. Nie wszyscy w to wierzyli, ale omawiana oferta pracy dobitnie to potwierdza.

Intel przechodzi do ofensywy. Poszukiwani są specjaliści

Obecnie oprócz wspomnianej wcześniej karty graficznej ARC B770, opracowywane są już kolejne generacje - Celestial oraz Druid. Jednak ich premiera jest jeszcze odległa i nie pojawiły się nawet szczątkowe informacje o specyfikacji. Więcej światła rzucą dopiero mobilne CPU, gdzie Niebiescy często testują nowe architektury w okrojonej formie jako iGPU.

Image
telepolis
Intel karta graficzna GPU Intel Arc Celestial Intel ARC Druid
Zródła zdjęć: Intel
Źródła tekstu: Intel, Wccftech, oprac. własne