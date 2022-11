Tak wygląda karta graficzna GeForce RTX 4080 z bliska

Nie możesz się doczekać nowej karty graficznej NVIDII? Nic dziwnego, skoro premiera jest tuż tuż. Jeśli myślisz o jej zakupie to wpierw warto rzucić okiem na PCB.

Premiera nowej karty graficznej NVIDII jest już dosłownie na wyciągnięcie ręki. GeForce RTX 4080 ma trafić do sklepów 16 listopada, a więc za niecałe dwa dni. Będzie to nieco słabszy, ale zdecydowanie tańszy model niż dotychczasowy flagowiec jakim jest NVIDIA GeForce RTX 4090.

NVIDIA pracuje już nad kartą GeForce RTX 4080 Ti

Pierwsze egzemplarze już od przynajmniej kilku dni są w rękach recenzentów, youtuberów oraz overclockerów. Tym samym w sieci pojawia się sporo ciekawych informacji. Dzisiaj ponownie pochylimy się nad budową PCB.

Serwis VideoCardz opublikował szczegółową grafikę przedstawiającą kartę graficzną NVIDIA GeForce RTX 4080 w wersji Founders Edition w pełnym negliżu. Wreszcie możemy przyjrzeć się całemu PCB bez żadnych jego elementów będących zasłoniętymi jak miało to miejsce wcześniej.

Asymetryczne laminat jest identyczny do tego, który Zieloni użyli w GeForce RTX 4090. Mowa o takim samym kształcie, rozmiarze i rozmieszeniu otworów dla układu chłodzenia. Inne za to są poszczególne elementy.

PCB karty graficznej NVIDIA GeForce RTX 4090 Founders Edition

Widać, że GeForce RTX 4080 ma 17-fazową sekcję zasilania. Jednak jest miejsce na zdecydowanie bardziej rozbudowane, nawet 24-fazowe VRM. Tym samym sugeruje to, że już teraz NVIDIA pracuje nad kartą GeForce RTX 4080 Ti, którą zobaczymy dopiero za kilka(naście) miesięcy.

PCB karty graficznej NVIDIA GeForce RTX 4080 Founders Edition

Jeśli chodzi o resztę specyfikacji to mowa o układzie NVIDIA AD103 wyposażonym w 9728 rdzeni CUDA i 16 GB pamięci VRAM typu GDDR6X na 256-bitowej szynie danych. Co ciekawe taktowania kości są dość niestandardowe i wynoszą 22,4 Gbps. Dla porównania GeForce RTX 4090 to 21 Gbps.

Zasilanie pobierane nadal będzie z kontrowersyjnej wtyczki 12VHPWR. Tym jednak razem NVIDIA ma dorzucać adapter nie 4x8-pin -> 1x16-pin, a 3x8-pin -> 1x 16-pin. Domyślne TDP ustalono na 320 W.

NVIDIA GeForce RTX 4080 trafi do sklepów już 16 listopada. Sugerowana cena to 1199 USD, ale dotyczy to tylko wersji Founders Edition. Rozbudowane autorskie modele będą zdecydowanie droższe.

Zobacz: Kingston FURY Renegade SSD to spory radiator i wysoka wydajność

Zobacz: Tak wygląda wydajność karty GeForce RTX 4080 w grach

Google News Chcesz być na bieżąco? Obserwuj nas na

Źródło zdjęć: NVIDIA, VideoCardz

Źródło tekstu: VideoCardz, oprac. własne