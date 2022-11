Tak wygląda wydajność karty GeForce RTX 4080 w grach

Zastanawiasz się czy kupować kartę graficzną NVIDIA GeForce RTX 4080? Marzy Ci się granie w najnowsze gry w rozdzielczości 4K? My już wiemy czy ma to sens!

Odliczamy ostatnie dni do premiery kolejnej karty graficznej z rodziny NVIDIA GeForce RTX 4000. Po flagowcu jakim jest GeForce RTX 4090 przyjdzie wreszcie pora na nieco tańszy model, czyli GeForce RTX 4080. Premiera ma nastąpić 16 listopada, a pierwsze egzemplarze trafiły już w ręce wybranych recenzentów.

GeForce RTX 4080 oferuje około 100 FPS w rozdzielczości 4K

W sieci przybywa coraz więcej informacji i zdaje się, że Chińczycy nie przejmują się umowami o poufności. Bowiem na forum Chiphell pojawia się całe zatrzęsienie przedpremierowych wyników NVIDIA GeForce RTX 4080 w nowszych i starszych grach AAA. Nie zabrakło również rodzimego Cyberpunka 2077.

Na początku warto podkreślić, że nie jest znana dokładna platforma testowa. Wiadomo tylko, że użyto procesora AMD Ryzen 7 7600X, który nie jest najwydajniejszą jednostką. Po drugie większość pomiarów przeprowadzana była w 4K. Tym samym nie przekłada się to na FPS w popularniejszych rozdzielczościach.

Wśród przetestowanych gier znalazły się takie tytuły jak Borderlands 3, Cyberpunk 2077, Call of Duty: Modern Warfare 2, Forza Horizon 5 czy Shadow of the Tomb Raider. Wyniki prezentują się następująco:

Na koniec warto przypomnieć, że do sklepów trafi tylko NVIDIA GeForce RTX 4080 wyposażony z 9728 rdzeni CUDA i 16 GB pamięci VRAM typu GDDR6X. Sugerowana cena ma wynosić 1199 dolarów. Słabszy wariant - GeForce RTX 4080 12 GB - został anulowany. Pojawi się później jako GeForce RTX 4070 Ti.

