Thermalright kusi małym i białym chłodzeniem z ARGB LED

Mamy dobre wieści dla fanów całkowicie białych zestawów komputerowych. Na rynek zmierza niewielkie chłodzenie procesora od Thermalright z ARGB LED.

W ostatnich kilku latach czymś normalnym stały się panele boczne w obudowie wykonane z hartowanego szkła. Pełnią one rolę okna, które pozwala na zajrzenie do wnętrza komputera. Tym samym codziennością są już podzespoły w niestandardowych kolorach i/lub z kolorowym podświetleniem.

Thermalright SI-100 White ARGB to chłodzenie horyzontalne

Jeśli jesteś zwolennikiem białych zestawów komputerowych lub po prostu planujesz złożenie małego PC z RGB LED to Thermalright ma coś dla Ciebie. Seria SI-100 rozszerzona została o kolejny model.

Thermalright SI-100 White ARGB to horyzontalny układ chłodzenia o wymiarach 120 x 108 x 100 (szerokość x głębokość x wysokość) milimetrów i wadze 490 gramów, licząc wraz w wentylatorem. Mamy tutaj do czynienia z pomalowanym na biało radiatorem i równie białymi sześcioma 6-milimetrowymi ciepłowodami.

Zastosowany wentylator to jednostka 120-milimetrowa z łożyskiem FDB pracującą z prędkością do 2000 (±10%) RPM, przy wydajności do 72,4 CFM, ciśnieniu do 2,87 mmH2O i głośności do 27,7 dB(A).

Thermalright SI-100 White ARGB zgodny jest z gniazdami Intel LGA 1700, 1200, 115x, 2011(-3) i 2066 oraz AMD AM5 i AM4. Stopka jest niklowana, a więc nie straszny jej ciekły metal. Sugerowane ceny nie zostały zdradzone. Tanio jednak nie będzie. To niszowe rozwiązanie, którego cenę podnosi kolor i ARGB LED.

Źródło zdjęć: Thermalright

Źródło tekstu: oprac. własne